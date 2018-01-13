Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Son dakika - Burak Yılmaz transfer teklifini açıkladı

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, basın toplantısında transfer teklifleri aldığını ve gitme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Son dakika - Burak Yılmaz transfer teklifini açıkladı
Trabzonspor'a sezon başında gelen Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuşan milli futbolcu, yurt dışından teklif aldığını açıkladı. Tecrübeli forvet oyuncusu, gitme ihtimalinin de olduğunu belirtti.

Sözlerine yaşadığı sakatlıklarla başlayan Burak, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağlarım kopabilirdi sahadan dolayı. Konyaspor maçı ile geri döneceğim." dedi ve kendisine teklif aldığı yönünde gelen soruya açıkça cevap verdi.
 

"GİTME İHTİMALİM VAR"


Milli golcü, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti. 

Gol krallığıyla ilgili gelen soruya ise yıldız futbolcu "Jahovic'in gol krallığında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok da beğeniyorum. Gomis de iyi ama Jahovic daha önde!" ifadelerini kullandı. 
Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Bugün yola çıkıyor

Arda Turan Medipol Başakşehir'de! Bugün yola çıkıyor
Aykut Kocaman: Fernandao hiçbir yere gitmeyecek!

Aykut Kocaman: Fernandao hiçbir yere gitmeyecek!
Altınordulu Erce'ye Galatasaray kancası

Altınordulu Erce'ye Galatasaray kancası
Göztepe’ye kötü haber!

Göztepe’ye kötü haber!
Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!

Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında şok iddia!
Trabzonspor Loic Remy'yi bitiriyor

Trabzonspor Loic Remy'yi bitiriyor
Şenol Güneş bol paslı oyuna dönmek istiyor

Şenol Güneş bol paslı oyuna dönmek istiyor
Tolgay Arslan: Beşiktaş'ın olduğu yerde başka favori olamaz!

Tolgay Arslan: Beşiktaş'ın olduğu yerde başka favori olamaz!
Beşiktaş'ın Gameiro rüyası

Beşiktaş'ın Gameiro rüyası
Şenol Güneş Cenk Tosun'u izlemeye gidiyor

Şenol Güneş Cenk Tosun'u izlemeye gidiyor
Andrea Belotti'ye dev talip!

Andrea Belotti'ye dev talip!