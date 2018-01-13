Son dakika - Burak Yılmaz transfer teklifini açıkladı

"GİTME İHTİMALİM VAR"

Erdinç Şahin

Trabzonspor'a sezon başında gelen, basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuşan milli futbolcu, yurt dışından teklif aldığını açıkladı. Tecrübeli forvet oyuncusu, gitme ihtimalinin de olduğunu belirtti.Sözlerine yaşadığı sakatlıklarla başlayan, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağlarım kopabilirdi sahadan dolayı.maçı ile geri döneceğim." dedi ve kendisine teklif aldığı yönünde gelen soruya açıkça cevap verdi.Milli golcü, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti.Gol krallığıyla ilgili gelen soruya ise yıldız futbolcu "gol krallığında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok da beğeniyorum.de iyi amadaha önde!" ifadelerini kullandı.