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Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)

2018 Milli Piyango sorgulama motoru kullanımıyla bilet sorgulamalarınızı nasıl yapabilirsiniz? Büyük ikramiye kime çıktı? Milli piyangonun sorgulama sayfasına ulaştıktan sonra sorgulamayı nasıl yapmalısınız? İşte kafası karışık bilet sahiplerine yol gösteren haberimizin tüm detayları...

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:46
Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)
2018 milli piyango sorgulaması yapamayan milyonlarca kişi bu sabah soluğu internetin başında ya da gazete eklerinin 2018 milli piyango eklerinin başında aldı. Sonuçlara daha hızlı ulaşmak isteyenler ise telefonlarında milli piyango araması yaptı.

Arama motorlarında 2018 milli piyango bilet sorgulama kelimelerini kullanan bilet sahipleri 61 milyon TL olan 2018 milli piyango ikramiyesinin kendilerini vurup vurmadığını sorgulamak için internette ciddi zaman geçirmek zorunda kaldı.

İnternet yerine gazete eklerini kullanmayı tercih eden talihliler ise 2018 milli piyango sonuçlarını görmek için 2018 milli piyango tam listesini kontrol etti.


BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?


Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2018 milli piyango yılbaşı çekilişi pür dikkat izlendi. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Samsun, Antalya İstanbul şehirlerine vurdu.

Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)

Şimdi gözler 61 milyon TL'nin kime çıktığında. Büyük ikramiye kime çıktı sorusu henüz cevabını bulmadı. Henüz talihlilerin isimleri de belli olmadı. Büyük ikramiyenin kimlere çıktığı belli olur olmaz detayları haberimizde bulabilirsiniz.


NASIL SORGULAMA YAPILIR?


Milli Piyango'nun sitesine girdikten sonra karşınıza aşağıdaki pencere gelecek. Önce çekiliş tarihini sonra da bilet numaranızı yazdıktan sonra 'Sorgula' bölümüne tıklayın. Biletinize ikramiye isabet edip etmediği sorgulama sonucunda belli olacaktır.


2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını tıkla-sorgula

Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)


2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA


2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için tek yapmanız gereken, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklandığı sayfaya girip bilet numaranızı sorgulamanız.

Sorgulama sayfasına gitmek için tıklayın.


Milli Piyango'nun sitesine girdikten sonra karşınıza yukarıdaki pencere gelecek. Önce çekiliş tarihini sonra da bilet numaranızı yazdıktan sonra 'Sorgula' bölümüne tıklayın. Biletinize ikramiye isabet edip etmediği sorgulama sonucunda belli olacaktır.

Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
 

ANTALYA VE SAMSUN MİLYONERLERİ MERAK EDİYOR


Milli Piyango çekilişlerinde hep en şanslı iller arasında olan Antalya, bu yılı da boş geçmedi. Antalya geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyesinin isabet ettiği kentlerden biri oldu. Bu yıl Antalya ile birlikte Samsun'da büyük ikraminin isabet ettiği dört ilden biri oldu. Hem Antalyalılar hem de Samsunlular şehirlerinden çıkan milyonerin kim olduğunu merak ediyor. Bakalım bu iki ildeki şanslı milyonerler kimliğini açıklayacak mı? Bekleyip göreceğiz...
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