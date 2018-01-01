Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)



BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)



NASIL SORGULAMA YAPILIR?

2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını tıkla-sorgula

Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)





2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA

Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

ANTALYA VE SAMSUN MİLYONERLERİ MERAK EDİYOR

Yaşar Can

sorgulaması yapamayan milyonlarca kişi bu sabah soluğu internetin başında ya da gazete eklerininbaşında aldı. Sonuçlara daha hızlı ulaşmak isteyenler iseyaptı.Arama motorlarındakelimelerini kullanan bilet sahipleri 61 milyon TL olan 2018 milli piyango ikramiyesinin kendilerini vurup vurmadığını sorgulamak için internette ciddi zaman geçirmek zorunda kaldı.İnternet yerine gazete eklerini kullanmayı tercih eden talihliler isegörmek içinkontrol etti.Her yıl olduğu gibi bu yıl dapür dikkat izlendi. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Samsun, Antalya İstanbul şehirlerine vurdu.Şimdi gözler 61 milyon TL'nin kime çıktığında.sorusu henüz cevabını bulmadı. Henüz talihlilerin isimleri de belli olmadı. Büyük ikramiyenin kimlere çıktığı belli olur olmaz detayları haberimizde bulabilirsiniz.Milli Piyango'nun sitesine girdikten sonra karşınıza aşağıdaki pencere gelecek. Önce çekiliş tarihini sonra da bilet numaranızı yazdıktan sonra '' bölümüne tıklayın. Biletinize ikramiye isabet edip etmediği sorgulama sonucunda belli olacaktır.2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için tek yapmanız gereken, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklandığı sayfaya girip bilet numaranızı sorgulamanız.Milli Piyango'nun sitesine girdikten sonra karşınıza yukarıdaki pencere gelecek. Önce çekiliş tarihini sonra da bilet numaranızı yazdıktan sonra 'Sorgula' bölümüne tıklayın. Biletinize ikramiye isabet edip etmediği sorgulama sonucunda belli olacaktır.Milli Piyango çekilişlerinde hep en şanslı iller arasında olan Antalya, bu yılı da boş geçmedi. Antalya geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyesinin isabet ettiği kentlerden biri oldu. Bu yıl Antalya ile birlikte Samsun'da büyük ikraminin isabet ettiği dört ilden biri oldu. Hem Antalyalılar hem de Samsunlular şehirlerinden çıkan milyonerin kim olduğunu merak ediyor. Bakalım bu iki ildeki şanslı milyonerler kimliğini açıklayacak mı? Bekleyip göreceğiz...