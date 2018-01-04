İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması

Taşeron işçilerle ilgili son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

04 Ocak 2018, Perşembe 14:50
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 'İstediğimiz yasayı meclisten geçirmekti. Düzenleme 1 milyon 20 bin kişiyi kapsıyor' dedi.
 

DÜZENLEME 1 MİLYON 20 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron düzenlemesi hakkında 'İstediğimiz yasayı meclisten geçirmekti. Düzenleme 1 milyon 20 bin kişiyi kapsıyor. Kimse mağdur olmayacak. İşlerini yürüten arkadaşlara hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıyorum. Referans ve aracılık söz konusu olmayacak.  Rahat olsunlar hepsi işe alınacak. Her şey işçinin rızasıyla olacak. Doğmamış haklardan feragat olmaz. Adaletli olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız kelime kelime bu işi takip etti. 4-C diye birşey kalmayacak' dedi.

Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavı nasıl yapılacak?Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavı nasıl yapılacak?

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı

Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı
Ev alıp satan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Ev alıp satan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!
İstanbul'un caddeleri direniyor! Ziyaretçi sayısı düştükçe düşüyor

İstanbul'un caddeleri direniyor! Ziyaretçi sayısı düştükçe düşüyor
Mustafa Tuna: 2018'de Ankara'da ulaşıma zam yok!

Mustafa Tuna: 2018'de Ankara'da ulaşıma zam yok!
Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)

Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)
AGİ 2018 miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? AGİ 2018)

AGİ 2018 miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? AGİ 2018)
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!
DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralık zeytin

Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralık zeytin
Son dakika: Alkollü içeceklere zam geliyor! (2018'de sigaraya zam gelecek mi?)

Son dakika: Alkollü içeceklere zam geliyor! (2018'de sigaraya zam gelecek mi?)