Son dakika: Çankaya'da kritik görüşme! Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor



İKİ LİDER BAŞBAŞA GÖRÜŞECEK

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından Çankaya Köşkü'nde önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumlamıştı. Başbakan Binali Yıldırım da Afrin operasyonuyla ilgili, " Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Oradaki PKK, PYD, DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza salmaması için yapıyoruz" dedi.Bu akşam Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 20:00'de biraraya gelecek. Görüşme masasındaki konular arasında Afrin operasyonunun en önemli gündem maddesdi olması bekleniyor.