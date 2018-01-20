15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son dakika: Çankaya'da kritik görüşme! Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü’nde saat 20.00’de bir araya gelecek

20 Ocak 2018, Cumartesi 16:00
Son dakika: Çankaya'da kritik görüşme! Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından Çankaya Köşkü'nde önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumlamıştı. Başbakan Binali Yıldırım da Afrin operasyonuyla ilgili, " Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Oradaki PKK, PYD, DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza salmaması için yapıyoruz" dedi. 


İKİ LİDER BAŞBAŞA GÖRÜŞECEK


Bu akşam Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 20:00'de biraraya gelecek. Görüşme masasındaki konular arasında Afrin operasyonunun en önemli gündem maddesdi olması bekleniyor.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti

Son dakika! Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti
Atatürk Havalimanı'nda köpek alarmı... Uçuşlar aksadı

Atatürk Havalimanı'nda köpek alarmı... Uçuşlar aksadı
Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da sömestir yoğunluğu! Adım atacak yer kalmadı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu fiilen başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu fiilen başladı
Azerbaycan’da

Azerbaycan’da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı
'Demet Reis' gönüllü askerlik için başvurdu

'Demet Reis' gönüllü askerlik için başvurdu
Kömür sobasından sızan gaz yine can aldı

Kömür sobasından sızan gaz yine can aldı
Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem
Ekmekten çıkan çay kaşığı sosyal medyayı salladı!

Ekmekten çıkan çay kaşığı sosyal medyayı salladı!
Teğmen Sümeyra Karlı teröristlerin korkulu rüyası

Teğmen Sümeyra Karlı teröristlerin korkulu rüyası