Son dakika! Cenk Tosun, rekor ücretle Everton'da!

Dün akşam saatlerinde Londra
'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
ile bir araya gelen Everton
Kulübü yöneticileri Cenk Tosun
için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton
için sağlık kontrolünden geçerek imza atması artık an meselesi...
Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı
CENK TOSUN KADRODA YOK
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafilede rekor ücretle Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yer almaması dikkat çekti.
Kafile Antalya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Siyah-beyazlılar buradan kara yoluyla kampın yapılacağı otele geçti. Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk antrenmanını bu akşam saat 18.00’de yapacak.
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Erdinç Şahin