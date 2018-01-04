Son dakika! Cenk Tosun, rekor ücretle Everton'da!

Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

CENK TOSUN KADRODA YOK

Erdinç Şahin

Dün akşam saatlerinde'ya gidenile bir araya gelenKulübü yöneticileriiçin daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önceiçin sağlık kontrolünden geçerek imza atması artık an meselesi...Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafilede rekor ücretle Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yer almaması dikkat çekti.Kafile Antalya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Siyah-beyazlılar buradan kara yoluyla kampın yapılacağı otele geçti. Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk antrenmanını bu akşam saat 18.00’de yapacak.