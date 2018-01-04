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Son dakika! Cenk Tosun, rekor ücretle Everton'da!

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Beşiktaş'ın Antalya kampına katılmayan Cenk Tosun, Everton transferi için hâlâ İngiltere'de... Cenk'in bugün sağlık kontrolünden geçip Everton'a imza atması bekleniyor.

04 Ocak 2018, Perşembe 09:31
Son dakika! Cenk Tosun, rekor ücretle Everton'da!
Dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçerek imza atması artık an meselesi...

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CENK TOSUN KADRODA YOK


Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafilede rekor ücretle Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yer almaması dikkat çekti. 



Kafile Antalya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Siyah-beyazlılar buradan kara yoluyla kampın yapılacağı otele geçti. Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk antrenmanını bu akşam saat 18.00’de yapacak.


 

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