Son Dakika... Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı!

BEŞİKTAŞ FİYATI ARTIRDI

EŞİYLE BİRLİKTE LONDRA'DA

EVERTON'DAN CENK TOSUN AÇIKLAMASI

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı

Mehmet Nuri Turan

İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi.Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United'a 2-0 yenildikleri maç sonrasında Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı.Cenk Tosun'un, Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olup olmayacağı merakla beklenirken Sam Allardyce'dan açıklama geldi.Everton Teknik Direktörü Allardyce, Manchester United'a 2-0 yenildikleri maç sonrasında Sky Sports'a yaptığı açıklamada Cenk Tosun hakkında şu açıklamayı yaptı:"Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. 24 saat içinde her şey belli olur."DHA