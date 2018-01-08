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Son dakika! Çevik Bir ve Çetin Doğan 28 Şubat davası için adliyede

28 Şubat davası sanıkları adliyede 28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması Ankara Adliyesi'nde başladı. Arasında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de olduğu sanıklar adliyeye geldi...

Son dakika! Çevik Bir ve Çetin Doğan 28 Şubat davası için adliyede
28 Şubat davası sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan, 28 Şubat davasının FETÖ’nün "kumpası" olduğunu savunarak, Batı Çalışma Grubu’nun başörtüsü ile ilgili tek bir evrakının olmadığını iddia etti.
 

103 SANIK YARGILANIYOR


28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü celsesinde sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapacak. Sanık emekli Orgeneral Doğan, Ankara Adliyesi’ne girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. 28 Şubat davasının bir "kumpas davası" olduğunu iddia eden Doğan, davanın iddianamesini hazırlayan savcı Mustafa Bilgili ile bazı yargı mensuplarının FETÖ’den içeride olduğunu söyledi. Doğan, Batı Çalışma Grubu’nun başörtüsü ile ilgili tek bir evrakının olmadığını öne sürdü.
 

"KUMPAS DAVALARIYLA UĞRAŞMAKTAN KENDİ HAYATIMI YAŞIYAMIYORUM"


  Davanın açılması için sahte deliller ortaya konulduğunu savunan Doğan, "Bunun birincisi eylem planı, ikincisi ise Batı Çalışma Grubu konsepti. Konsept dokümanının aslı mahkeme dosyasındadır. Suç unsurunun dayandığı imza dijital belgedir. Bu CD’nin sahte olduğu, delil niteliği olmadığı bilirkişi raporunda ispat edilmiştir. Daha önce bilirkişi raporu veren herkes içeridedir. Bunun nasıl sürdürüldüğüne ben şaşıyorum. Sanıklar maddi ve manevi olarak yıpratılıyor. Ben 10 yıldır bu kumpas davalarıyla uğraşmaktan başka kendi hayatımı yaşayamıyorum. Batı Çalışma Grubu’ndan talimat veren tek bir delil göstersinler her şeye hazırım" diye konuştu.
 

BATI ÇALIŞMA GRUBU'NUN KURULUŞU


Doğan, Batı Çalışma Grubu’nun çalışma yönergesini kendisinin hazırlattığını, dönemin Genelkurmay Başkanı’nın da onayladığını söyledi. Batı Çalışma Grubu’nun "Türkiye’de siyasi İslam’a geçit vermemek için ilgililere ve yetkililere uygun ve yasal platformda bilgi ulaştırmak için kurulduğunu" savunan Doğan, "Bunun ötesinde hiçbir kurumla tek bir evrakı yoktur. Brifinglerle ilgili de söyleyeyim; 29-30 Nisan’da Ankara’da ve 2 Mayıs 2017’de İstanbul’da brifing verdik. Onun basına yansımalarını okuyun. Diyoruz ki; ’biz devleti idare etmiyoruz, bizim üzerimizde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, onun üzerinde TBMM var.’ Türkiye’de iltica ile mücadele için bir birimin kurulduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.


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