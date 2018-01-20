Son dakika! Chicharito (Küçük Bezelye) Beşiktaş'a geliyor

FORVET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

YILLIK 3.5 MİLYON EURO

Javier 'Chicharito' Hernandez kimdir?

Erdinç Şahin

anlamına gelen" lakaplı Meksikalı golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyenaracılığıyla İngiliz kulübü West Ham'a resmi kiralama teklifini yaptı.'u Türk futbol tarihinin rekor bonservis bedeliyle'a gönderen, yeni forvet arayışlarını sonlandırıyor.Siyah-beyazlılar,'ıngolcüsü'in transferini bitirmek üzere. Londra'da bulunanve transfer komitesi, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle transferin son detaylarını görüşüyor.'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor. İki kulüp 8.5 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya çok yakın. Beşiktaş, Meksikalı golcüyle de yıllık 3.5 milyon euro'ya el sıkıştı. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.Doğduğu yerin takımı olması sebebiyle takımda uyum sağlama sıkıntısını yaşamadı ve 9 sene burada hizmet verdi. 2006 yılına gelindiğinde hocaları tarafından performansına dikkat çekildi. Futbolcunun kendisi as takıma çıkartılarak profesyonel sözleşme imzalatıldı. İlk sezonlarda as takımda çok fazla forma şansı bulamadı ancak zaman ilerledikçe kendisini geliştirdi ve 4 sezon boyunca 64 kez forma giyip takımı adına 26 kez gol attı.Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekerken, Chicharito'nun kabul ettiği teklif 7,5 milyon euro öneren Manchester United oldu. İlk sezonundan itibaren United'da 45 maça çıkıp 20 gol atan Meksikalı golcü, sezon sonunda İngiltere Premier Lig ve İngiltere Community Shield şampiyonluklarını kazanma sevinci yaşadı. Sonraki sezonlarda yüksek performanslı başarısını devam ettiren Chicharito, 2012-13 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu bir kez daha kazandı.2014-15 sezonunda ise beklenmedik bir şekilde Real Madrid tarafından 4 Milyon euro karşılığında kiralık olarak alındı. Real Madrid forması altında yarı sezonda 33 maça çıkıp 9 gol attı.2015-16 sezonunda ise yolunu Almanya’ya çeviren Chicharito, Bayer Leverkusen ile görüşmelere başladı ve 10 milyon euro karşılığında transfer oldu. Alman takımında iki sezon oynayan Chicharito, çıktığı 76 maçta 39 gol attı.Bu sezon başındaysa 17,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında West Ham United'la yeniden Premier Lig'e döndü. Fakat beklentilerin uzağında kaldı. 2017-18 sezonunun ilk yarısında West Ham United'la 21 maça çıkan Chicharito, bu maçlarda sadece 4 gol atabildi.