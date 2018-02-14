Son dakika: CHP 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapacak

BAZI VEKİLLER KURULTAY ÖNCESİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAZIRLAMIŞTI

Adem Özdoğan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı için çağrı yaptı. Çağrı metnine göre, tüzük kurultayı, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kurultayda, tüzük değişikliği ve kurultay yönetmeliği ele alınacak.CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Parti içi muhalefetten tüzük değişikliği için açıklamalar gelmişti.CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partilerinin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'na sunmak üzere içtüzük değişikliği teklifi hazırlamıştı.Teklifle, 60 kişiden oluşan PM üye sayısının 80'e çıkarılması, il başkanlarının PM toplantılarına katılabilmesi, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılması ve blok liste uygulamasının kaldırılması öngörülüyordu.