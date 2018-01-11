Son Dakika...CHP Beşiktaş Belediyesi seçimlerinde Murat Hazinedar yerine Tahir Doğaç seçildi (Tahir Doğaç kimdir?)

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Beşiktaş Belediye Meclis üyelerinden 26’sı CHP’li, 2’si AK Partili ve 1 tanesi de İYİ Parti’den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda toplandı. Seçim sona erdi yeni Başkan CHP'nin adayı Tahir Doğaç
oldu.
AK Parti seçimde İsmail Akyıldız’ı aday göstermişti.
28 üye oy kullandı. Tahir Doğaç
ilk turda 22 oy alarak Beşiktaş Belediye Başkanı oldu. AK Parti'nin adayı İsmail Akyıldız 2, Ediz Feyiz ise 1 oy aldı. 3 zarftan da boş oyu çıktı.
Son Dakika... Beşiktaş'ın yeni Belediye Başkanı Tahir Doğaç kimdir?
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'
ı görevden uzaklaştırdı. Hazinedar ile birlikte belediye meclis üyeleri Hüseyin Avni Siphahi
ve Çetin Kırışgil
de uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Murat Hazinedar'ın FETÖ ve yolsuzluk soruşturmasından dolayı görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Tahir Doğaç
TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?
, Beşiktaş Belediye Başkanlığı seçiminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği isim olmasının ardından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı Tahir Doğaç kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı kısa bilgiler...
Tahir Doğaç
, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar
'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu. Peki, Tahir Doğaç
kimdir ve daha önce hangi görevi üstlenmektediydi? İşte, gündemdeki isim hakkında bazı bilgiler
Tahir Doğaç
, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç
, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir
Serap Belovacıklı