Son Dakika...CHP Beşiktaş Belediyesi seçimlerinde Murat Hazinedar yerine Tahir Doğaç seçildi (Tahir Doğaç kimdir?)

Son Dakika... Beşiktaş'ın yeni Belediye Başkanı Tahir Doğaç kimdir?

NE OLMUŞTU?



TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Beşiktaş Belediye Meclis üyelerinden 26’sı CHP’li, 2’si AK Partili ve 1 tanesi de İYİ Parti’den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda toplandı. Seçim sona erdi yeni Başkanoldu.AK Parti seçimde İsmail Akyıldız’ı aday göstermişti.28 üye oy kullandı.ilk turda 22 oy alarak Beşiktaş Belediye Başkanı oldu. AK Parti'nin adayı İsmail Akyıldız 2, Ediz Feyiz ise 1 oy aldı. 3 zarftan da boş oyu çıktı.İçişleri Bakanlığıı görevden uzaklaştırdı. Hazinedar ile birlikte belediye meclis üyelerivede uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Murat Hazinedar'ın FETÖ ve yolsuzluk soruşturmasından dolayı görevden uzaklaştırıldığını açıkladı., Beşiktaş Belediye Başkanlığı seçiminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği isim olmasının ardından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, vatandaşların merakla araştırdığı Tahir Doğaç kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı kısa bilgiler...'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu. Peki,kimdir ve daha önce hangi görevi üstlenmektediydi? İşte, gündemdeki isim hakkında bazı bilgiler, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir