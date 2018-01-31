Son Dakika...CHP'de kritik görüşme! Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bir araya geldi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay mesajı: Seviyorum ama gitmeli

GÖRÜŞME TALEBİ MUHARREM İNCE'DEN GELDİ

Serap Belovacıklı

, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda adaylığını açıklayan'yi kabul etti. 36. Olağan Kurultay öncesinde'nin dışında, eskive eskida adaylığını açıklamıştı.Bugün, saat 12:00'de CHP MYK toplantısının gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak şu sıralarda Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşme gerçekleşiyor.Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği belirtildi.Ayrıca, İnce bugün saat 17:00'de Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunacak.