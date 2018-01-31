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Son Dakika...CHP'de kritik görüşme! Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bir araya geldi

Son dakika haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel başkan adaylığını açıklayan Muharrem İnce'yi kabul etti. İki isim CHP Genel Merkezi'nde görüşüyor.

31 Ocak 2018, Çarşamba 13:18
Son Dakika...CHP'de kritik görüşme! Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda adaylığını açıklayan Muharrem İnce'yi kabul etti. 36. Olağan Kurultay öncesinde Muharrem İnce'nin dışında, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını açıklamıştı. 

Bugün, saat 12:00'de CHP MYK toplantısının gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak şu sıralarda Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşme gerçekleşiyor. 

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GÖRÜŞME TALEBİ MUHARREM İNCE'DEN GELDİ


Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği belirtildi.


Ayrıca, İnce bugün saat 17:00'de Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunacak. 


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