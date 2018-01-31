Son Dakika...CHP'de kritik görüşme! Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda adaylığını açıklayan Muharrem İnce
'yi kabul etti. 36. Olağan Kurultay öncesinde Muharrem İnce
'nin dışında, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal
ve eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu
da adaylığını açıklamıştı.
Bugün, saat 12:00'de CHP MYK toplantısının gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak şu sıralarda Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşme gerçekleşiyor.
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GÖRÜŞME TALEBİ MUHARREM İNCE'DEN GELDİ
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği belirtildi.
Ayrıca, İnce bugün saat 17:00'de Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunacak.
Serap Belovacıklı