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Son dakika! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’dan flaş sözler

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat’tan devraldı. Devir teslim töreninde Canan Kaftancıoıoğlu'ndan son dakika açıklamaları geldi

17 Ocak 2018, Çarşamba 13:20
Son dakika! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’dan flaş sözler
CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Bugün devir teslim töreni vardı. Törende konuşan CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, "Seçildiği günden beri dışarda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız" dedi.

Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün  İstanbul’da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar" diye konuştu.

Tören sonrası hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kaftancıoğlu, eşinin paylaştığı yemek fotoğrafıyla ilgili konuştu. Kaftancıoğlu, "Eşimin ne yediğine ne içtiğine karışmam kul hakkı yenilmediği sürece" dedi.

YEMEK FOTOĞRAFI


Kaftancıoğlu, "Benim durduğum  ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var.Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı.. Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum" diye konuştu.


EYLEMCİ FOTOĞRAFI


Kaftancıoğlu, eşi tarafından gönderilen eylemciye benzetilen tweete ise " Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam.  Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum" şeklinde konuştu.

 


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