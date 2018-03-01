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Son Dakika... CHP ittifak için harekete geçti

AK Parti-MHP'nin yaptığı Cumhur İttifakı'nın ardından gözler muhalefet kanadına çevrilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün gazetecilere ittifaka olumlu baktığını söylemiş "İlkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda bir birliktelik sağlanacaksa, o ilkelerden yola çıkılarak yapılır'' demişti. Bunun üzerine CHP'den ittifaka ilişkin bir adım geldi. Parti içi ittifak komisyonu kuruldu. Komisyon siyasi partileri ziyaret edecek. Seçim güvenliğiyle ilgili oluşturacağı raporu Anayasa Komisyonu'nun gündeminde getirecek. 

01 Mart 2018, Perşembe 12:44
Son Dakika... CHP ittifak için harekete geçti
Meclis'te dün bir grup gazeteci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının ilkeler ittifakı önerisini sormuştu.

Konuya olumlu baktığını belirten Kılıçdaroğlu, "İlkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda bir birliktelik sağlanacaksa, o ilkelerden yola çıkılarak yapılır'' demişti.

CHP Lideri, AK Parti ile MHP'nin hazırladığı ittifak teklifini aynen Meclis'ten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da söylemişti.


PARTİ İÇİN KOMİSYON KURULDU


CHP'den ittifaka ilişkin bir adım geldi. Parti içi ittifak komisyonu kuruldu. Komisyon siyasi partileri ziyaret edecek. Seçim güvenliğiyle ilgili oluşturacağı raporu Anayasa Komisyonu'nun gündeminde getirecek. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer aldığı öğrenildi.


KARAMOLLAOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI OLUMLU BULDU


Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Bu müspet açıklamalardan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum" demiş ve ileride temasın da olacağını ifade etmişti. Karamollaoğlu, iktidar ile de temasları olacaklarının altını çizdi.



Karamollaoğlu, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkelerinin kendilerinin temel ilkeleri olduğunu söylemişti. 


AKŞENER: OLUMLU BAKIYORUZ


İyİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, CHP'nin 2019 seçimleri için planladığı ilkeler ittifakına olumlu baktıklarını açıklamıştı.

 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'İlkeler ittifakı olabilir' şeklindeki açıklamasına ilişkin şunları söylemişti: Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: 'Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım'. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet. 
 


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