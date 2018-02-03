Son dakika! CHP kurultayında mükerrer imza krizi

49 MÜKERRER İMZA VAR

DİVAN'DAN AÇIKLAMA

Yaşar Can

166 delegenin imzasıyla genel başkanlık için aday oldu. Ancakyaptığı incelemede iki delegenin imzasını geri çektiğini, 49 delegenin de mükerrer imza attığını belirlendi.CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın canlı yayında aktardığı bilgilere göre Eğer mükerrer imzalar geçersiz sayılırsa Muharrem İnce'nin desteğini aldığı delege sayısı 114'e düşüyor. Genel Başkanlığa adaylık için 127 delegenin imzası gerekiyor. Gözler, imzaları değerlendirecek olan Başkanlık Divanı'nda.Muharrem İnce'nin adaylığının tehlikeye girmesinin ardından Kurultay Divanı bir açıklama yaptı ve mükerrer imza ile ilgili inceleme devam ediyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, canlı yayında imza kriziyle ilgili konuştu. Veli Ağababa "Başkanlık divanı böyle durumlarda iki listede de olan delegeleri çağırıyor ve hangi adaya destek verdiğini soruyor. Aldığı cevaba göre de son liste şekilleniyor. Sayın İnce'nin başından beri bir imza sorunu vardı." dedi.