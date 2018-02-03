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Son dakika! CHP kurultayında mükerrer imza krizi

Son dakika gelişmesi! CHP'nin bugün yapılan kurultayında mükerrer imza krizi çıktı. Muharrem İnce'nin adaylığında mükerrer imza iddiası ortaya atıldı

03 Şubat 2018, Cumartesi 15:18
Son dakika! CHP kurultayında mükerrer imza krizi
Muharrem İnce 166 delegenin imzasıyla genel başkanlık için aday oldu. Ancak Başkanlık Divanı yaptığı incelemede iki delegenin imzasını geri çektiğini, 49 delegenin de mükerrer imza attığını belirlendi.

49 MÜKERRER İMZA VAR


CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın canlı yayında aktardığı bilgilere göre Eğer mükerrer imzalar geçersiz sayılırsa Muharrem İnce'nin desteğini aldığı delege sayısı 114'e düşüyor. Genel Başkanlığa adaylık için 127 delegenin imzası gerekiyor. Gözler, imzaları değerlendirecek olan Başkanlık Divanı'nda.
 

DİVAN'DAN AÇIKLAMA


Muharrem İnce'nin adaylığının tehlikeye girmesinin ardından Kurultay Divanı bir açıklama yaptı ve mükerrer imza ile ilgili inceleme devam ediyor.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, canlı yayında imza kriziyle ilgili konuştu. Veli Ağababa "Başkanlık divanı böyle durumlarda iki listede de olan delegeleri çağırıyor ve hangi adaya destek verdiğini soruyor. Aldığı cevaba göre de son liste şekilleniyor. Sayın İnce'nin başından beri bir imza sorunu vardı." dedi.


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