Son Dakika... CHP'li Öztürk Yılmaz'dan çok sert ÖSO açıklaması

Serap Belovacıklı

TBMM'deki Afrin oturumunda konuştu. Yılmaz Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz şunları söyledi:Ben 5-10-20 gün sonra Afrin operasyonunun biteceğinden eminim. Ya bundan sonra ne olacak? Suriye stratejisi hakkında bizim bir görüşümüz yok. Amerika ile hareket ettiniz. Amerikalılar ÖSO'yu da desteklemiş. Ya bunlar herkesle görüşüyor Biz bunları Türk askerinin önünde nasıl gösteririz? Bunlar o bütün gruplar tarafından desteklendi. Bu sözlerim tarihi bir konuşmadır. ÖSO'ya dikkat edin başımıza iş açacaksınız.Emin olun 10 gün sonra Rusya ve İran'la ilgili ilişkiler bitecek. Şimdi İran kandırıyor yarın Rusya kandırdı diyecekler.