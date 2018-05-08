Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan en çok beni dinliyor

"ÇAĞ DIŞI KALAN SİZLERSİNİZ"

"MUHARREM İNCE HERKESİ KUCAKLIYOR"

"TEK ADAMLIK PEŞİNDE KOŞMAZ"

Serap Belovacıklı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan...6 Mayıs 1972'de 3 güzel fidanımızı darağacında kaybettik. Siyasl idamların toplumların belleğinde derin yer ettiğini kabul etmemiz gerekiyor. Rahmetli Bülent Ecevit'in idamların kaldırılması yönündeki çabası çok önemlidir. Biz Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı asla unutmayacağız. Gençler de unutmayacaklar.Dün bir gazetemiz 94. yılını kutladı. Cumhuriyet gazetesi. 94 yıl bizim basın tarihimizde çok rastlanan bir olay değildir. Cumhuriyet her dönemde baskılara darbelere direnmiştir. 20 Temmuz darbesine karşı en dik duran gazetelerden birisidir. Gazeteyi de yazarlarını da yürekten kutluyoruz.Siyasetle dinin ayrılması gerektiğini biliyoruz. Kişilerin inancına saygı duymak bizim görevimizdir. Fransa'da bir grup siyasetçi ve sanatçı Kur-an'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını söyülüyor. Neymiş, çağ dışı kalmış. Buradan açıkça söylüyorum; çağ dışı kalan sizlersiniz. Bu düşüncesiniz El Kaide, El Nusra düşüncesidir. Bütün kitaplara saygımız vardır. Siz İslamiyeti nasıl böyle tanımlarsınız? Bu açıklmayı yapanlar İslamiyetin ne olduğunu bilmiyor. Onlara tavsiyem; Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'ni bulup okuyunuz.Geçtiğimiz Cuma ezberleri bozduk. Cumhurbaşkanı adayımız olarak Muharrem İnce'yi açıkladık. Muharrem İnce hem Türkiye'nin hem kaynağının sorunlarını çok iyi bilir. İnsan haklarının ne olduğunu bilir. Kürsüye davet ettiğimde CHP rozetini çıkarıp bana emanet etti.Muharrem Bey milleti bölmek istemiyor. Cumhurbaşkanı ayrıştırıyor biz ise birleştiriyoruz. Muharrem İnce herkesi kucaklıyor.Muharrem İnce diyor ki tüm adaylardan davet istedim. Herkesi ziyaret edeceğim diyor. Bu neyin işareti, "ben milletin adayıyım" anlamı çıkar buradan. Ne diyor Muharrem İnce, "İşsizliği kaldıracağım diyor" rahatsız oluyorlar. Muharrem İnce'nin başka bir özelliği daha var. İnce bir öğretmen. Onun yetiştirdiği binlerce akademisyen var. Muharrem İnce, öğretmenlerin, öğrencilerin derdinden çok iyi anlar. Muharrem İnce, evladını okula göndermek için velilerin neler çektiğini de çok iyi biliyor.Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceği yoktur. Aynı zamanda Muharrem İnce, bir halk adamıdır.Tanışmamız Muharrem İnce, milletvekili olmadan önce tanışırız. Muharrem İnce, vekil olduktan sonra da köyünden vazgeçmedi. Hayat standartı yükseldikten sonra asla köyüne ihanet etmedi. Halk adamıdır. Birileri gibi sarayda oturup, kendisini 3000 kişinin koruduğu bir cumhurbaşkanı mı olur? Muharrem İnce böyle bir cumhurbaşkanlığını kendine hakaret sayar. Muharrem İnce ne diyor? Kaldıracağım çevremdeki polisleri. Halkın içine tek başıma gireceğim diyor.Muharrem İnce, ayrıca tek adamlığa karşı. O halkına ve milletine inannıyor. O asla tek adamlık peşinde koşmaz.Son zamanlarda bunların ne kadar başarısız olduğunu millet görüyor. Eskiden CHP yapıyor bunları diyorlardı. Şimdi o bahaneleri de kalmadı. Bütün güç ellerinde. Şimdi de dış güçler diyorlar. Sen devleti yönetiyorsun. Dik duramıyor musun dış güçlere karşı? Eğer dış güçlere karşı koyamıyorsan, Kemal kardeşine haber ver, ben senin yanında olurum. 15 sene önce tüm komşularla iyi geçiniyorduk. Ekonomi düzeliyordu. Ne oldu da bu hale geldik?1- Devlette liyakat sistemini yok ettiniz. Dış güçler mi yok etti liyakatı, siz yaptınız! Devlette işi ehline vereceklerine, "kim bana sadıksa görevi ona veririm" dediler.2- Devlet yönetimi keyfileşti. Tek belirleyici odak saray oldu. Devletin temel organları iş yapamaz hale geldi3 - Sarayın tek belirleyici olması görevleri yapılamaz hale getirdi. Devlet hizmetleri alt üst oldu. Saraydaki zat diyor, sınavlar kaldırılıyor. Devlette çürüme başladı.4 - Yetkilerin bir merkezde toplanması, sorunlar yarattı. Güçler ayrılığı yok edildi. Tek güç ve yetki tüm sorunları yaratır hale geldi.5 - Dış politikada "Yurtta sulh, dünyada sulh" stratejimiz vardı. Herkesle aramız iyiydi. Bizim kapımız çalınırdı Orta Doğu'da bir sorun olduğunda. Şimdi şamar oğlanı olduk. Suriyelilere 30 milyar dolar harcandı. Bizim vatandaşımız 2. sınıf vatandaş oldu.6 - İhbar mekanizması. Vatandaş devlete güvenirse, huzur ortamı oluşur. Kimin kimi ihbar ettiği belli değil. "Bildiklerinizi ihbar edin, gereğini yapalım" dedi bu Cumhurbaşkanı. İhbarla devlet mi yönetilir? Devletin en başındaki kişi "ihbar edin" derse beka sorunu çıkar7- Devleti çürüten yolsuzluklardır. Yolsuzluk yapanlar devleti yönetenlerdir. Bu devleti temelden sarsar8 - Meydanın kontrol altına alınması. Medya görevini yapmalıdır.Allah aşkına tüm bunları dış güçler mi yaptı? Yapıyorlar sonra suçu dış güçlere atıyorlar. Eğer böyle bir dış güç sorunun varsa, yardımcı olalım.Aslındabeni şu an dinliyor. Vallahi de billahi de ona yalan söylemeyen tek kişi benim. En çok beni dinliyor. Benim sözlerimi takip ediyor. Diyor ki "Ahdim olsun, enerjide dışa bağlılığı azaltacağız". Tam tersi artaracak. Santralı Ruslara yaptırıyoruz. Artacak.Ben diyordum "Üreten Türkiye" sen diyorsun "Şantiye". Bitlis'in tütün fabrikasını, şeker fabrikalarını yabancılara peşkeş çekti. Fabrikaları yok etti. Şimdi üreteceğiz diyorKilis ve Trabzonlulara sesleniyorum. Bu kuyruktaki insanlar iş için sıra bekliyor. Artık sizi 2 sınıf vatandaş muamelesi yapanlara oy verme. Bu ülkeyi bu güne kadar kim yönetiyor? Ben mi yönetiyorum. Faizler düşecek demiş. Ama nasıl düşürecek faizleri. Belli değil. Ama faizleri düşüremedin. Dışarıya ödenen faiz 151 milyar 35 milyon dolar. Tefecilere teslim edilmiş Türkiye. Kime ödüyorsunuz bu faizi? Londra'da elinde viski olan tefecilere. İçeri de 687 milyar faiz ödüyor. "Cari açık bizi ürkütmyor "diyordu. Bunun doğru olmadığını gördü, "cari açık düşecek" demiş. "Dar gelirli vatandaşların hayat standartları artacak" demiş. Saraydan görebildi sonunda. 14 milyon vatandaş sosyal güvence primini ödeyemiyor. Yoksulluk var nasıl ödesinler.Dar gelirli vatandaşın sırtına nasıl bu kadar vergi yükledin? Ama asgari ücretten vergiyi kesmeyeceğiz diyemiyor."Yeni dönemde adaleti sağlayacağız. Hakkındaki suçlama ne olursa olsun adil yargılanacak kişi" diyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. "Adil yargılama yapmayacağız" diye dilekçe verdiler. Madem onu çek.Bugün Muharrem İnce gelince asfaltları mı sökecek demiş. Hiçbir devlet başkanı yol yaptık diye övünmez. Ayıp sayar. Bilgi ürettin mi? Yok. İran Üniversiteleri seni geçti. Bu ayıp yeter."Yolsuzlukla mücadele edeceğiz" demiş. Devleti soyan adam nasıl yolsuzlukla savaşacak. 3M ile yaşıyor. Biri mahkeme. İşnine gelmeyeni içeri atıyor. Biri maliye, kestiriyor hemen cezayı. Diğeri ise medya. Bu 3M'yi ortadan kaldıracağım ve devlette liyakati geri getireceğim.