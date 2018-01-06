Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Serap Belovacıklı

Hükümet başkanlarımızı görevden alarak tartışmayı başka yere çekmek istiyor. Türkiye'nin gündeminden kimse bizi koparamayacak.Biz söylemeden önce taşeron sorunu yoktu. Taşeron sorununu gündeme getiren CHP'dir. Asgari ücret 2 bin lira olmalı dedik. Bir parça yükselttiler 2 bin lira yapmadılar. Asgari ücretlinin eline geçen bin 709 lira. Evinizi geçindirin bakalım bu parayla. Ama onlar saraylarında oturuyorlar. Halktan koptular. Sen 15 bin lirayla hiç bir masrafın olmaksızın geçinemiyorsun de 3 çocuklu aile bin 709 lirayla nasıl geçinecek? Gidip anlatacaksınız. Partinin kendi içindeki sorunlarına kenetlenenlerin burada işi yoktur. Partinin dedikoduya ihtiyacı yoktur. Bunu yapanı burada istemiyoruz.Kamyon şoförlerinin sorunlarını gündeme biz getirdik. Biz yük değil dert taşıyoruz diyorlar. Dünyanın en pahalı mazotunu alıyorlar. Kamyon şoförlerinin sorunlarını dile getirdiğim zaman Binali Yıldırım dedi ki 'Kamyon şoförlerinin hepsi hayatından memnun.' Sorun bakalım şoförlere hayatınızdan memnun musunuz? Memnunsanız Binali Yıldırım orada gidin destek verdin.