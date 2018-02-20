Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor



"14 ŞEKER FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLECEK"



"MEMLEKETTE DEMOKRASİ UNUTULUYOR"



"İKİ HAFTA ÖNCE DİLE GETİRMİŞTİK, HÜKÜMET ÇALIŞMA YAPIYOR"



"BELEDİYELERİ ALACAĞIZ"

Serap Belovacıklı

Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz zalimin karşısında durma mücadelesidir. Siyaseti kirlilikten arındırmak bizim görevimizdir. 26 yıl önce Azeybaycan Hocalı'da bir katliam yaşandı. Onların acıları bizim acılarımızdır. Biz o katliamı unutmadık. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.Her sorun bir şekliyle bize yansıyor. Bizler çözüm üretmek zorundayız. Artvin Murgul'da çalışan işçiler haklarını arıyorlar, grev yapıyorlar sonra işverenle anlaşıyorlar. Ama şöyle bir tablo oluyor uzlaşmadan sonra 179 işçiyi işe başlatıyorlar 480 işçiyi işe başlatmıyorlar. Hangi gerekçeyle 480 işçiyi işe almıyorsun. Sendikalara seslenmek istiyorum; Neden bütün yükü benim üzerime yüklüyorsunuz? Neden gidip iktidara şikayet etmiyorsunuz? Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken özelleştirme kanununda değişiklik yaptılar. 14 şeker fabrikası özelleştirilecek. Çalışan işçi kardeşlerime sesleniyorum; Sizin hakkınızı savunan bir tek parti gösterin bana. Devlet baskı kurarsa bana haber vereceksin geleceğim yanına senin hakkını savunacağım. Millilik lafla olmaz. Milliliğin temeli ekonomidir.Bir kurultay yaptık. İki aday çıktı, demokratik şekilde yarıştık. Sonra gençlik kolları kurultayımız oldu. Orada da yarıştılar bir arkadaşımız kazandı. Kadın kollarında da sayın Köse kurultayı kazandı, kendisini kutluyorum. Memlekette demokrasi unutuluyor onun için bu kadar uzattım.Şimdi esas konu şu; 2019'un en temel aktörleri olacak. Kadınlar Türkiye Cumhuriyeti'ne demokrasiyi getirecekler. Yoksul kadınlara sesleniyorum; 15 yıldır muhtaçsın. Ama bizim sözümüz var çocuk asla yatağa aç girmeyecek.6 yaşında çocuk evlenebilir diyen ve onlara destek veren iktidara asla oy vermeyin. Bunu televizyonda söylüyor kimsenin sesi çıkmıyor. Eğitim düzenin allak bullak ettiler. Anneler çocuklarını hangi okula götürecek belli değil. Sizin çocuklarınızı kobay gibi kullanmaya başladılar.CHP'ye oy verirseniz ne olur? Çocuk istismarlarına en ağır cezayı vereceğimizi iki hafta önce dile getirmiştik. Duydum ki bugün hükümet çalışma yapıyor. İyi.Ailelerin yoksulluğunu tarihe gömeceğiz. Kız çocuklarının okuması için ailelere özel destek vereceğiz. Çocuklarımız sadece devlet yurdunda kalacak. 1 yıl içinde hiç bir çocuk benim yurdum yok demeyecek. Ve anneler, taşımalı eğitime son vereceğiz. Çocuk neredeyse orada okul orada öğretmen.Bunun için belediyeleri alacağız. 019'daki hedefimiz, yerel yönetimler. İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı alacağız, Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı alacağız. (Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla salonda alkış sesleri yükseldi)50 artı 1 diyorlar. Niye 50 artı 1. En az yüzde 60. YSK içindeki çete dahi bizim başarımıza gölge düşürmesin. Çete dedim diye suç duyurusunda bulundular. Asıl siz suçlusunuz. Parlamentoyu etkisiz hale getirdiniz.OHAL bütün suretiyle devam ediyor. Pek çok masum insan hapiste. Biz bu mağdurların tamamına sahip çıkacağız. Adaleti bütün dünya için isteyeceğiz.