Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Afrin tepkisi



KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI: GETİRİN OHAL'İ KALDIRIN



"YAKMA OLAYINI HABER YAPAMAYAN GAZETELER BEN KONUŞTUKTAN SONRA HABER YAPMAYA BAŞLADI"



"BÜTÜN BASKILARLA ÜSTÜMÜZE GELİYORLAR"



"HERKESLE HESAPLAŞIRIZ"

"SENİ KEFENLE KARŞILAYANLARI GÖNDER ÖNCE"

"CHP ATANMIŞLARIN DEĞİL SEÇİLMİŞLERİN PARTİSİDİR"

Serap Belovacıklı

Öyle bir noktaya geldik ki Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanınmıyor. Bu bir ilktir. Çünkü o mahkemeler nasıl karar verileceğine yönelik iradeyi saraydan aldılar. Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın kararları ne olacak bekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir gerekçekleri de oydu, resmi Gazete'de yayınlanmadı dediler.Dün OHAL 3 ay süre daha uzatıldı. FETÖ ile hala mücadele edemediyseniz sizin hükümetiniz tartışılır. Paralel yürüyorlardı. 'Ne istediniz de vermedik?' diyorlardı. Kim iktidara karşıysa üniversitedeyse atın, gazetedeyse atın ya da yazdırmayın, televizyonlar aynı şekilde. Biz açık çağrımızı yine yapalım; Getirin OHAL'i kaldırın. FETÖ ile mücadele için kanun mu gerekiyor gelin birlikte çalışalım. OHAL'e devam Türkiye açısından ciddi maliyetler doğuruyor.Neden 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir insan Meclis önünde kendini yakar, İzmir'de soyunur 'Ben açım, aç diye' bağırır. Ben konuştuğumda, yakma olayını haber yapamayan televizyon ve gazeteler ben konuştuktan sonra haber yapmaya başladılar ama beni eleştirerek. Birisi kendisini işsizlik nedeniyle yakıyorsa bu dünyanın her tarafında haberdir.Sesi çıkan, sorunları dile getiren sadece biziz. Devletin hedefe koyduğu parti de biziz. CHP konuşmasın. Biz dillendirirken bir siyasal parti ayrımı yapmıyoruz. Yeri geliyor işçinin, işverenin, esnafın, çiftçinin, fındık üreticisinin, çay üreticisinin sesi oluyoruz. Siyasal iktidar buna tahammül edemiyor. Son 15-20 gündür bütün baskılarla üzerimize geliyorlar. Sen ister radyonla, ister televizyonunla, ister gazetenle, ister ordunla gal milim geri adım atmayacağız.Kendi içimizde büyük tartışmalar varmış gibi bizi bir alana hapsetmek istiyorlar. Biz bir kitle partisiyiz. Siyasal iktidarı eleştirmekten korkanların, sadece siyaset yapmak alanı CHP'yi eleştirmektir. Siyaset yapma alanları budur. Korktukları içindir ki, siyaseten nefes aldıkları alan CHP'yi eleştirmektir. Elbette ki eleştirmeli gazeteci ama insaf ölçülerini aşarsa, haksızlık olursa kimse kusura bakmasın orada 'dur' deriz. Yeri gelirse, herkesi tahtaya koyarız, herkesle hesaplaşırız.Türkiye'nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Afrin'le ilgili konuşuyorlar. Afrin El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı.Amerika'nın da Rusya'nın da Suriye'nin de kabulü vardı. 72 şehidiğimiz vardı. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kaydadeğerdir. Diplomasi sonuna kadar zorlanmalı. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. Ondan sonra mücadele edeceksen edeceksin. Özellikle de iktidar sahiplerinin çok iyi bilmesi lazım.Genel başkan adayları çıktı diye bir kısım medya 'huzursuzluk' diye yazıyor. Demokrasiden ne kadar uzaklaştığımızı düşünün.Genel Başkan adayı elbette çıkabilir. Çıkmıyorsa biz bu seçimi niye yapıyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın. CHP, atanmışların partisi değildir. CHP, seçilmişlerin görev yaptığı bir partidir. Sen atama ile getirirsin biz seçimle getiririz. Bu ülkeye demokrasiyi getiren parti biziz.