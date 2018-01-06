Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bizim kayığımız Bandırma vapuru



"MEMNUNSANIZ BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK VERİN"



"EMEKLİYE İKİ MAAŞ İKRAMİYEYİ BAYRAMLARDA VERECEĞİZ"



"HAKİMLER SARAYLAR KURULU HALİNE DÖNÜŞTÜRMEYİN"



"11 BİN KİŞİYİ SUÇLADILAR"



"BİZİM KAYIĞIMIZ BANDIRMA VAPURU"



"SAYIN BARLAS ÇOK DOĞRU BİR TESPİT YAPTI"

Serap Belovacıklı

Hükümet başkanlarımızı görevden alarak tartışmayı başka yere çekmek istiyor. Türkiye'nin gündeminden kimse bizi koparamayacak.Biz söylemeden önce taşeron sorunu yoktu. Taşeron sorununu gündeme getiren CHP'dir. Asgari ücret 2 bin lira olmalı dedik. Bir parça yükselttiler 2 bin lira yapmadılar. Asgari ücretlinin eline geçen bin 709 lira. Evinizi geçindirin bakalım bu parayla. Ama onlar saraylarında oturuyorlar. Halktan koptular. Sen 15 bin lirayla hiç bir masrafın olmaksızın geçinemiyorsun de 3 çocuklu aile bin 709 lirayla nasıl geçinecek? Gidip anlatacaksınız. Partinin kendi içindeki sorunlarına kenetlenenlerin burada işi yoktur. Partinin dedikoduya ihtiyacı yoktur. Bunu yapanı burada istemiyoruz.Kamyon şoförlerinin sorunlarını gündeme biz getirdik. Biz yük değil dert taşıyoruz diyorlar. Dünyanın en pahalı mazotunu alıyorlar. Kamyon şoförlerinin sorunlarını dile getirdiğim zaman Binali Yıldırım dedi ki 'Kamyon şoförlerinin hepsi hayatından memnun.' Sorun bakalım şoförlere hayatınızdan memnun musunuz? Memnunsanız Binali Yıldırım orada gidin destek verdin.Bayramda torunundan kaçan hale getirdiniz emeklileri. Emekliye gideceksiniz diyeceksiniz 'Sen bu parayla geçinemiyorsunuz.' Emeklilerin hepsinin oturup düşünmesi lazım. Bizim sözümüz söz. Biz Ramazan ve Kurban Bayramında 2 maaş ikramiyeyi emekliye vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.15 Temmuz'da hiç bir günahı olmayan, boğazı kesilen erin de hesabını sormak zorundayız. Sen istediğin kadar KHK çıkar ne yaparsan yap CHP olarak bir adım geri adım atmayacağız. Milletvekilleri hapiste. Niye? Anayasa Mahkemesi baskıya teslim olmuş durumda. HSK baskıya teslim olmuş durumda. HSK'yı uyarıyorum, gece yarısı hakimleri değiştirmeyin. Alırsanız demokrasiye ihanet edersiniz. Koltuk ikram edilmiş olabilir size ama siz adaleti savunmak zorundasınız. Hakimler Saray Kurulu haline dönüştürmeyin Hakimler Savcılar Kurumunu.Sanıyorlar ki bizim evimizde ayakkabı kutuları var. 7 sülalemizi araştırdılar. Toğlu iğne ucu kadar bile bulamazsın.Yeni bir açıklama çıktı. 11 bin ByLock kullanıcısının yanlış olduğu ortaya çıktı. Sayın Yıldırım demişti ki kurunun yanında yaş da yanar. Bir iki olsa anlarım da 11 bin. 11 bin kişinin ailleri FETÖ'cülükle suçlandı. 11 bin kişiye sesleniyorum; senin hakkını savunduğum zaman bizi de suçladılar. Ama biz yolumuza devam ettik. Şimdi sıkılmadan yanlışlık olmuş diyorlar. 11 bin kişiyi hapse tıktın kamu görevinden attın. İadeyi itibarlarının sağlanması lazım. 11 bin kişiden Balyoz'dan ve Ergenekon'dan yargılananlardan özür dilemeleri lazım.Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun kayığına binme. Ya senin binmediğin kayık mı kaldı? Bizim kayığımız Bandırma vapuru.Kamuyounda bilinen MİT TIR'ları ile Suriye'ye silah gönderildi. Mehmet Barlas ne yazıyor bakın? 'Aynı hatayı Suriye'de muhalif gruplar diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle' diyor. Suriye'de terör örgütlerine destek veren bir iktidar var. Yandaş kalem diyor. Diyor ki, 'Esad rejimini bizim iç sorunumuz gibi görerek...' Sayın Barlas çok doğru bir tespit yaptı. Bunu söylediğim için de beni eleştirecek. Ama doğru doğrudur. Kendi güvendikleri gazeteden terör örgütlerine destek verildiği yazılmış. Kendisine teşekkür ediyorum.