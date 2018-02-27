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Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert Kadir Mısıroğlu tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede tedavi gören ve Atatürk'e hakaretleriyle bilinen yazar Kadir Mısıroğlu'na ziyareti vardı. CHP lideri, "Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var. Yaptığı konuşmada 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyor. Bu soytarıya önce Saray'ın kapısını açtılar başköşeye oturttular. Yetmedi hastalandı Erdoğan ziyarete gitti. Şimdi açıkça soruyorum; Sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu'nun görüşlerini savunuyor musun? Sen de bu ihanetin bir parçası mısın?" dedi. 

27 Şubat 2018, Salı 14:08
Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert Kadir Mısıroğlu tepkisi
İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...

Bir kişi düşüncesini açıkça ifade ediyor diye onun hapse atılması asla doğru değildir. Her türlü zalimliğin karşısında olacağız. Zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz. Hasan Songür atama bekleyen bir öğretmendi. Manisa'da işçi olarak çalışmaya başladı. Bir gece vardiyasında iş kazasında hayatını kaybetti. Öğretmenlerin pres makinesinde sıkışıp ölmesini kabul etmiyorum. Bakan 109 bin öğretmen açığı var diyor niye bunları almıyorsunuz?

2018'in Ocak ayında 141 kişi iş kazalarından hayatını kaybetti. 

İşsizlik Türkiye'nin en temel sorunu. Kim hangi dalda eğitim yapmışsa o dalda faaliyet göstermeli. 


"KÖYLÜYE GELİNCE ASLAN, YANDAŞA GELİNCE KUZU OLUYORLAR"


Vatandaşın ödediği faizler 620 milyar lirayı aştı. O yüzden diyorum bu hükümet faiz lobilerinin hükümetidir. Türk Telekom göz bebeğimizdi. Özelleştirildi alan firma 60 bin çalışanı 30 bine düşürdü. Şimdi devlete 4 milyar borcu var ödemem diyor. Ödemeyince devlet borçlanmak zorunda kalıyor. Mardin'de 70'e yakın köyün elektrikleri kesildi. Köylüye gelince aslan yandaşa gelince kuzu gibi oluyorlar. 


"RECEP BEY MISIROĞLU'NUN GÖRÜŞLERİNİ SAVUNUYOR MUSUN?"


Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var. Yaptığı konuşmada 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyor. Bu soytarıya önce Saray'ın kapısını açtılar başköşeye oturttular. Yetmedi hastalandı Erdoğan ziyarete gitti. Şimdi açıkça soruyorum; Sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu'nun görüşlerini savunuyor musun? Sen de bu ihanetin bir parçası mısın? Bu tür soytarıların dışarıda tutulması lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat gidiyorsa o da vatana ihanetin bir parçasıdır.


"BİR SOYTARI DAHA VAR"


Bir soytarı daha var. Bu da akademisyen. Abdullah Akın. Çanakkale Üniversitesinde görev yapıyor. Diyor ki "Çanakkale ve Bursa'da genelev olan camiler vardı." Bu soytarıya da acaba Recep Bey Meclis Başkanı gidecek mi? Barış isteyen akademisyenleri üniversiteden atacaksın bu tür soytarılara ses çıkarmayacaksın. Ses çıkarmıyorsa o soytarılığın bir parçasıdır. 


"ŞEKER İHRAÇ EDER HALE GELDİK"


Bugün asıl gündem konumuz şeker fabrikaları. Bir ülkenin ekonomisi güçlüyse o ülke dünyanın her yerinde saygınlık kazanır. Üretmeyen ülkenin bağımsızlığını koruması mümkün değildir. Şeker fabrikaları bizim tarihimizdir. Türkiye şeker ithal eden ülkeden şeker ihraç eder hale gelmiştir. Bugün yaklaşık 1 ilyon kişi şeker pancarından geçinmektedir. Şeker üretiminde 5. ülkeyiz. Şimdi elden çıkaracağız diyorlar. Şeker sektörü 3 milyar dolarlık katma değer yaratıyor. Bu sektör yok edilmek isteniyor. Neden yapıyorlar? Nişasta bazlı şekerin önünü açmak için. Bütün bilim insanları 'Nişasta bazlı şeker obeziteye ve meme kanserine yol açar' diyorlar. Batsın sizin milliliğiniz, batsın sizin yerliliğiniz!


"SUSTUKÇA SIRA SİZE GELDİ"


Bu yolu nasıl açtılar? Kargil'in kurulmasına imkan sağladılar. Sonra özelleştirilme kanununda düzenleme yaptılar. Et-balık kurumunu kapattılar canlı hayvan ithal ediyoruz. Bu fabrikaların gerçek sahibi bu ülkede yaşayan vatandaşlar. Yapanlar namuslu insanlardı. Buradan şeker fabrikalarında çalışan işçilere seslenmek istiyorum; Sizin hakkınızı savunan biziz ama yeri geldi bize oy vermediniz. Sizin güzel bir sloganınız vardı 'Susma sustukça sıra sana gelecek.' Sıra size geldi. 

2019'da o diktatörü saraydan aşağı indireceğiz. 

Bugün iki genç arkadaşımızın gözaltına alındığı haberi geldi. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. 


 


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