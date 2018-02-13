Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki

"SAVCILIK 'BELGELER SAHTE DEĞİL' DEDİ"



"SEN KİM OLUYORSUN?"

"ERDOĞAN HABERİ GÖRMEMİŞ"

"EKONOMİNİZ GÜÇLÜYSE GÜÇLÜSÜNÜZDÜR"

"AFRİN HAREKATINI EN BAŞINDAN BERİ DESTEKLEDİK"

"TÜRKİYE'NİN DNA'SIYLA OYNANDI"

"AFRİN OPERASYONU SİYASETİN DEĞİL, DEVLETİN OPERASYONUDUR"



"SEVGİLİ RECEP BEY HERKES SENİ ALDATABİLİR BU KARDEŞİN ALDATMAZ"



"TERÖR ÖRGÜTLERİ DEFALARCA SALDIRDI"

"BENİM OĞLUM ASKER, ÇÜRÜK RAPORU ALMADI"

Serap Belovacıklı

OHAL bütün ağırlığıyla devam ediyor. 21. yüzyılda gazetecilerin eline kelepçe vurmak bir insanlık ayıbıdır. Bugün İstanbul Enis Berberoğlu yargılanıyor. Bekliyoruz nasıl bir karar çıkacak diye. Elde hiç bir somut belge yok. Bir merkezden alınan talimatla Enis Berberoğlu hapishanede. Enis kardeşim hiç üzülme sen bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin.17 Aralık 2017'de grup toplantısında Man adası belgelerini açıklamıştım. Sahte diyorlardı. Recep Beye sormuştum kaçtı cevap vermedi sonra 'Tamamı sahte' dedi. Benim adım Recep Bey değil. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Sen herkesin oyuncağı ve maşası olursun biz kimsenin oyuncağı ve maşası olmayız. 5 Aralık'ta 'İlgili siyasi parti liderinin belge diye salldığı sahte kağıt' diyor. Verdik savcılığa. Savcı dedi ki belgeler aynı, bize verilen belgelerle MASAK'ın araştırdığı belgeler aynıdır. Ben şimdi Recep Beye soruyorum; İstifa edecek misin? Namusun şerefin haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmazsın. Sahte diyordun. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. Hiç birisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. 1 sterline hangi şirketi sattın? Şerefin varsa cevap verirsin. Otur adam gibi cevap ver kaçak güreşme. Tabi kandırılıyor memleketi bu hale getiriyor ama memleketin bir de ekonomisi var.Bağırıp çağırınca Kılıçdaroğlu geri adım atacak zannediyor. Sen kim oluyorsun? İşsizlikten insanlar kırılıyor. Kendisini yakan vatandaşla bunların ilgisi yok. Esnaf ziyareti yaptım koşa koşa gitmiş bu da esnafa. Beni takip et Erdoğan. Bu memlekette insanlar işsizlikten kendilerini yaktı. Kredi kartından dolayı vatandaşın borç yükü 5 milyar lira. 1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından borçlarını ödeyemedikleri için kara listeye alınmış durumda.Yeni Şafak gazetesi manşetten haber veriyor. 10 katrilyon lira bankalara faiz ödendi diyor. Yine dünkü Yeni Şafak haberi sürdürüyor. Kamu bankaların faizi özel bankaları geçti diyor. Biliyorum Erdoğan o haberi görmemiş. Görse faizleri CHP yükseltmiş diyecekti. Sen faiz lobisinin liderisin. Erdoğan'ı dinleyen diyecek ki CHP muhalefette. 15 yıldır sen memleketi yönetmiyor musun? Milletin kanını emdin. Tefecilere hizmet den bu iktidardır. Sevgili Erdoğan seni tefeciler de kandırıyor, yüksek faizlerle senden para alıyorlar. Çıkar bir KHK, de ki faiz sıfır olmuştur. Yapabilir mi? Yapamaz. İnsanda biraz ar damarı olur. Utanma duygusu olur. Sorunlu kim? CHP. Sevsinler senin CHP'ni. Sadece İstanbul'da 1 milyon üzerinde aileye su ve doğalgaz verilmiyor. Suyu kesilmiş. Bunların derdini kim dile getiriyor? Bizler getiriyoruz.Bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Ekonominiz güçlüyse üretiyorsanız güçlüsünüzdür. Teknoloji, bilgi, fabrikada katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz. Dünyada ekonomideki gücünüzle söz ettireceksiniz. Bunu yapmak zorundayız. Türkiye elbette ürettiği zaman uluslararası alanda da saygınlık kazanacaktır. Aynı şekilde gazeteciler özgürce yazdığı zaman saygınlık kazanacaktır. Bunun kaçınılmaz olduğunu herkesin bilmesi gerekir. İstediğiniz kadar güçlü olun ama bir konuyu kimsenin unutmaması lazım. Ülkenin bekası ve geleceği. Ülkenin bekası ve güvencesi o ülkenin ordusudur. Biz kendi ordumuzu Mehmetçiğin yuvası olarak, Mustafa Kemal'in ordusu olarak tanımlarız.Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik. Telefon edildiğinde şunu söyledim; Hava harekatında gerekli destek sağlandı mı diye sordum ve Allah ordumuzun yolunu açsın dedim. Bugün Afrin'de zor şartlar altında mücadele veriliyor. Her annenin kalbi pıt pıt atıyor. Vatan görevi, ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir. Ordu hepimizin ordusudur. Vatani görevi siz parti görevine dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun adı vatana ihanettir buna izin vermem.Türkiye'nin son 15 yılda DNA'sıyla oynandı. Biri ordu diğeri milli eğitim. Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar ya! Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar? Şeref ve namus yoksunu bir insan şeref ve namustan söz edemez.Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak.Gözlerinden öperek bir kez daha soruyorum sayın Erdoğan; Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçrırırken IŞİD'le işbirliği mi yaptın yoksa IŞİD'den korktuğun için mi kaçırdın? Ben de biliyorum cevabını veremez.Erdoğan'ın bana kızmasının sebebi PYD liderini Yargıtay kararına rağmen, Ankara'ya davet etti altına kırmızı halılar serdi. Devletin sırlarını paylaştı ve terör örgütü lideriyle oturdu konuştu. Bak ben seni suçluyorum, bunun hakkında da dava açsana. Sevgili Recep Bey, sen ve ekibin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptınız. Dava açsa rezil olacak. Çünkü mahkeme kararıyla yardım ve yataklık yaptığı tescillenmiş olacak. Çağıracaksın PYD liderini, ona övgüler dizeceksin bundan daha büyük övme mi olur? Bu soruları duyunca dut yemiş bülbüle döndün, merak etme seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim. Sevgili Recep Bey herkes seni aldatabilir ama bu kardeşin seni aldatmaz. Sana hep doğruları söyledim.Ben bunları söyleyince Recep Bey ve ekibi komple saldırıyorlar bana. Bir bakıyorsun aynı cümleler. Bana kimler saldırıyor anlatayım. Bana saldıranların başında PKK geliyor. PKK hiçbir siyasi lidere saldırmamıştır ben hariç. Sana saldırmadı, sen gittin onunla masaya oturdun. Sen gittin onunla İmralı'da masaya oturdun. FETÖ de bana saldırdı defalarca. Hakkımdaki fezlekelerin büyük bir kısmı onun adamları tarafından düzenlenen fezlekeler. Silivri'ye gittim, Ankara'ya dönmeden fezleke geldi. Rıza Sarraf bana saldırdı. Rıza Sarraf aleyhine bir cümle kurmadı. Rıza Sarraf da avukatlarını görevlendirdi ve yüzlerce dava açıldı. El Nusra da bize saldırıyor.Diyorlar ki Kemal'in takımını bırakır hep birlikte Afrin'e gideriz. Kemal'in takımı zaten Afrin'de o ordu senin ordun değil Mustafa Kemal'in ordusu. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı. Benim oğlum çürük raporu almadı. Benim oğlum bedelli ödemedi. Benim oğlum fakirin çocuğu nasıl gittiyse benim oğlum da öyle gitti. Senin çocukların ne oldu? Takımının hanedanı çocukların ne oldu? Bir daha söylüyorum; Sen benim ayarım değilsin. Arkamdan laf söyleme. Söyleyeceksen adam gibi gelir karşımda söylersin. Çocuklarını askerlikten kaçıran bir adam millilik edebiyatı yapıyor. Çocuğunu askere göndermeyeceksin, kendi topraklarından kaçacaksın. Yunanistan Ege adalarını işgal etti ses çıkarmazsın. Oturacaksın sadece Kılıçdaroğlu ile uğraşacaksın. Buna senin boyun yetmez!