Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

TTB ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASI



ÖSO POLEMİĞİ

"SİZİ ALDATMAYAN ALLAH'IN KULU KALMADI"

''BİR DE BENİ DİNLE KARDEŞİM''



"HİÇ BİR AYRIM YAPMADAN KUCAKLIYORUZ"



"GEREKİRSE 10 BİN ŞEHİT VERİRDİK AMA..."



"KORKAKTAN KAHRAMAN OLMAZ"



'EMEKLİ KARDEŞİM DEVAM ET YARIN O MAAŞI DA ELİNDEN ALACAKLAR'



'ORTADA BİR DEVLET SIRRI VAR MI?'

Serap Belovacıklı

Bugün Türkiye'de 352 bin çocuğumuz var otizmli ama eğitime ulaşan otizmli çocuk sayısı 26 bin 586. Çok çok az. Bu çokcukların eğitime ihtiyacı var. Otizmli bir çocuğun haftada 40 saat eğitim görmesi gerekir bu sorunu aşabilmesi için. 3 temel sorunumuz var. Çocuklara yeterli eğitim verilmiyor. Bunu sözünü veriyorum. Bunun mücadelesini de yapacağız. Sosyal devletin görevlerinden birisi iyi eğitim alacakları fiziki mekanları yaratmaktır. Bugün 7 bin öğretmen açığımız var. Onun da sözünü veriyorum. Arkadaşlarımız bir araştırma önergesi hazırladılar. Gönül isterdi ki bu araştırma önergesi bütün partilerin desteği ile kabul edilsin. Bütün taraflar bilgi versinler ve çözüm üretelim. Bizim verdiğimiz önerge AK Parti milletvekilleri tarafından reddedildi. Bunu da 353 bin ailenin takdirine sunuyorum. Biz konu araştırılsın derken, onlar konu araştırılmasın diye karar verdiler. Biz her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu tüm vatandaşlarımın bilgisine sunarım.Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki, emin olun yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Başka bir ülke de yok. Bir endişe, bir yılgınlık, bir karabulut gibi toplumun üstüne konmak istiyor. Bu sabah da bir baktık, TTB Merkez Konseyi'ne polis operasyon yapmış. Gözaltıa almalar, mahkemeye çıkarmalar. Yazı yazarsınz gelir, bu insanlar kaçacak değil. Sanırsınız ki bildiri iktidar partisini en ağır şekilde eleştiren bildiri. Okuyorum; Biz hekimler uyarıyoruz. savaş doğada ve insanda tahribat yapan, insan eli ile yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Doğru mu? Doğru. Hangi savaş doğada ve insanda tahribat yapmadı. Her savaş insani dram getiriyor. Gözümüzün önünde Suriye var. 3.5 milyon mülteci var Türkiye'de. 30 milyar dolar harcadıklarını söylediler, 3 milyar dolar bile harcamadılar. Suriyeli çocukların nasıl dilendiklerini de biliyoruz. Bu dramı yaratan savaş değil mi? Niye alınıyorsunuz?Daha önce pek çok çevrede ifade ettim. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla çok stratejik bir bölgede. Bu bölgede Türkiye'nin bütün bölgeye örnek olabilecek demokratik atılımları atması, bölgeye örnek olması bizim dünyada saygınlık kazanması için çok önemlidir. Elbette hiçbir ülke teröre açıkça destek vermez, sonlandırmak ister. İnsan haklarına evet, demokrasiye evet, teröre hep beraber hayır demek zorundayız. Bizim Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır ama ÖSO ile paralel anılması rahatsızlık yaratıyor. Giden bizim ordumuz, neredeyse bunu ÖSO'nun kahramanlığına bağlayacağız. Ordunun kahramanlığını, haysiyetini korumak her vatandaşın en temel görevidir. Ayırca, Mehmetçik kanı ile oy devşirmeye çalışmak da büyük bir ahlaksızlıktır.MİT TIR'larıyla silah göndermeye devam ettiler. Biz uyardık ama onlar hep CHP'yi suçladılar. Dış politikada hamlenin 3 adım ötesini görmezseniz devleti sağlıklı yönetemezsiniz. Herkes sizi aldattı Obama aldattı, PKK, IŞİD aldatmayan bir Allah'ın kulu kalmadı.Bir de beni dinle kardeşim vallahi de billahi de ben seni aldatmıyorum. CHP Şam'a gidecek yüz bulamayacak diyor inşallah en kısa sürede gideceğiz. Ortadoğu bataklığını Türkiye'nin mekanı haline getirdiler terör örgütlerine her türlü desteği verdiler. Şimdi PYD'yi düşman ilan ediyorlar peki PYD'yi meşrulaştıran kim?''Biz bölge halkını kucaklıyoruz, hiçbir ayrım yapmadan. Bölge halkı bizim akrabamızdır, Kürtler de Türkmenler de ezidiler de hepsi bizim akrabamızdır. Biz dedik ki bölgede huzuru sağlamak için Türkiye her şeyi yapsın. Çünkü Türkiye'nin bölge üzerinde farklı bir ağırlığı var.Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik ama Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu toprağımızdan çekilmezdik. Bölge halkı bizim akrabamızdır. Her türlü desteği vereceğiz. Biz şunu da yaptık. Dedik ki, bölgede huzuru sağlamak için Türkiye her türlü çabayı göstersin. Türkiye'nin bölge üzerinde ayrı bir gücü var. Türkiye sözü dinlenen bir ülke olabilir. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, kendi topraklarından kaçmak zorunda kaldılar. Malı terör örgütüne vererek kaçmak zorunda kaldılar. Süleyman Şah Türbesi'nden söz ediyorum. Şimdi ortalıkta beyefendi kahraman diye geziyor. Ben olsaydım, 10 bin şehit gerekirse verirdik, bayrağımız orada dalgalanırdı.Korkaktan kahraman olmaz. Terör örgütlerine teslim olandan kahraman olmaz. Kendi toprağından kaçan ve o toprağı terör örgütlerine bırakanlardan hesabını soracağız.Altınıza uçaklar helikopterler saraylar verdik nedir bu milletin çektiği düşün bu milletin yakasından artık. Bir vatandaşımız 25 yıl asgari ücret üzerinden primini ödedi 718 lira 69 kuruş aylık alacak. 718 lirayla hangi emekli geçiniyor? Emekliler kendi haklarını savunmadıkları için onlar merak etme kardeşim diyor ben hiç maaş vermesem de bana oylarını verirler diyor. Emekli kardeşim madem öyle oy vermeye devam et yarın o maaşı da elinden alacaklar.Enis Berberoğlu şu anda hapiste. Neden hapiste? 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber davalar açıldı Enis Bey tutuklandı 25 yıl hapse mahkum edildi. Olayın başlangıcı Can Dündar'ın bir kitabından kaynaklanıyor. 27 Mayıs günü flash diski kendisine getiren milletvekilinin ismini vermiyor. Enis Berberoğlu o tarihte milletvekilimiz değil. Ama yine de o verdi diye mahkemeye çağrılıyor. Devlet sırrını ifşa etti diye. Ortada bir devlet sırrı var mı?''