Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu



"TÜRKİYE EN KÖTÜ AKTÖRLERDEN BİRİDİR"



"BEN SENİN NEYİ TESLİM ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

"MERAK EDİYORUM, NEDEN GAZETELER BUNU YAZMIYOR"

"2 TANE 15 TEMMUZ VAR"

"ENİS BERBEROĞLU'NA SELAMLARIMIZI İLETİYORUM"

HSK'YA SESLENDİ

Serap Belovacıklı

Herkesin şunu rahatlıkla söylemesi gerekir. İyi ki varsın CHP. Çünkü, CHP demek Cumhuriyet demektir, demokrasi demektir. CHP demek gençlere siyasette yer açmak demektir. CHP demek Türkiye demektir. Bugün, daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımız ile ilgili bir sürü laflar etmiş. Korksun veya korkmasın İstanbul İl Başkanımız bugün onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Sevgili Erdoğan, benden niye korkuyorsun? Sen daha uzun boylusun, gel karşıma bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık yüzüme söyle. Mahallenin dedikoducusu gibi niye arkamdan konuşuyorsun?Irak'a yapılan saldırılar sonrası ne büyük acılar çekildiğini biliyoruz. Suriye'de benzer olay yaşanıyor. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de. Biz daha önce yapılan görüşmelerin tamamının çözümle sonuçlanmasını istedik. Ama bugün geldiğimiz noktanın en kötü aktörlerinden kaybedenlerin birisi Türkiye. Defalarca terör örgütlerine silah göndermeyin dedik. Aynı olayı şimdi ABD yapıyor. Burada uyarmak namus borcumuz. Eğer insan kanı içmekten hoşlanıyorsanız buyurun silah gönderin. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına. Ne IŞİD'e ne uzantılarına. Ortadoğu'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecektir. O nedenle biz Rusya'yı da ABD'yi de uyarmak zorundayız. Bizim bölgemiz. PKK terör örgütünün Türkiye'de neler yaptığını bütün dünya biliyor. Terörün bizde yol açtığı acıları hepimiz biliyoruz. Diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması lazım. Düne kadar ne söylüyordun bugün neler yapıyorsun. Eğer 3 hamle sonrasını görmezseniz diğer aktörlerin oyuncağı olursunuz.Ben defalarca uyardım. Dışişleri Bakanlarını monşerler diye aşağıladılar. Öyle bir noktaya geldi ki Ege adalarını soruyoruz. Ben soruyorum başka bir zata başka bir zat cevap veriyor. Konuşursam sen konuşamazsın gibi bir laf ediyor. Zaten ağzını aç diye sana soruyorum beni tehdit et diye değil. Bu Keçi Adası bize mi ait Yunanistan'a mı ait. Ben teslim etmedim diyor. Ben senin neyi teslim ettiğini biliyorum. Dış politika hamaset yapılacak bir alan değildir. Ben asarım keserim demekle bu işler olmaz. Gazze'ye senelerdir gideceksin gitmiyorsun. Neden gitmiyorsun? Buyur git.Bugün 16 Ocak basın onur günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de yaptığı basın toplantısı nedeniyle gazeteciler onur günü kabul ederler. Gazeteciler bugünü sevinçle kutlayamıyorlar. Oysa medya gücü bütün demokrasilerde çok önemlidir.Gazeteler toplumun derdini dile getirirler. Çiftçinin derdini neden gazeteler yazmıyor ben bunu merak ediyorum. Havuz medyası hiç haber yapmaz bu konuda. Benzine zam geliyor. Depoyu doldurduğunuzda ödediğiniz paranın yüzde 58'i vergi. Havuz medyası bunu neden yazmıyor? Bizler bunun tamamını düzelteceğiz. 2019'da besleme basın olmayacak.15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu, hep birlikte karşı çıktık. 2 tane 15 Temmuz var bir halkın diğeri de sarayın. Halkın 15 Temmuz'unu biliyor ve destekliyoruz. 20 Temmuz darbesinden sonra 1 milyonu aşkın aile mağdur edildi. Hak ve adalet platformu var. 2173 kişi ile oturup yüz yüze görüşme yaptı. OHAL mağdurları arasında mevcut işsizlik yüzde 65 çıkıyor. OHAL mağdurlarının çektiği en büyük sıkıntı yüzde 92 ekonomik, yüzde 86 psikolojik. OHAL mağdurlarının yüzde 50'si oturdukları yeri terk etmek zorunda kalmış mahalle baskısı yüzünden.Enis Berberoğlu davası bugün görüşüldü tutukluluğunun devamına karar verildi ve duruşma ertelendi. CHP Grubu'ndan Enis Berberoğlu'na da selamlarımızı iletiyorum.HSK'ya (Hakimler ve Savcılar Kurulu) seslenmek istiyorum; Anayasa'yı dinlemeyen, AYM'yi dinlemeyen hakimlere siz naptınız? Niye toplanmıyorsunuz? Bi yerden talimat mı geldi, o zaman o koltuklarda oturmayın. Tarih bunu asla unutmayacaktır. Ya oturun adam gibi karar verin ya da o koltuklardan ayrılın.