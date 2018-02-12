Son Dakika...CHP MYK belirlendi

Serap Belovacıklı

CHP'nin yeni A takımı belirlendi. Yeni listede Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi.1-Basınla ilişkiler Kurumsal İletişim-Tuncay Özkan2-Dış İlişkiler-Öztürk Yılmaz3-Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu- Fethi Açıkel4-Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Onursal Adıgüzel5-Doğa Hakları-Gülizar Biçer Kayaca6-Genel Sekreter- Akif Hamzaçebi7-Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu8-Eğitim Politikaları-Lale Karabayık9-Halkla İlişkiler-Gamze Akkuş İlgezdi10-Hukuk Politikaları-Muharrem Erkek11-İdari ve Mali İşler-A. Haluk Koç12-İnsan Hakları-Tekin Bingöl13-İşçi Sendikaları Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları-Veli Ağbaba14-İşveren Sendikaları ve Odalar-Çetin Osman Budak15-Kamu Diplomasisi-Ünal Çeviköz16-Sosyal Politikalar-Faik Öztrak17-Yerel Yönetim Politikaları-Seyit Torun18-Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü-Bülent Tezcan