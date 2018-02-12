Son Dakika...CHP MYK belirlendi

CHP'nin yeni A takımı belirlendi. Yeni listede Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi.
Yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
1-Basınla ilişkiler Kurumsal İletişim-Tuncay Özkan
2-Dış İlişkiler-Öztürk Yılmaz
3-Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu- Fethi Açıkel
4-Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Onursal Adıgüzel
5-Doğa Hakları-Gülizar Biçer Kayaca
6-Genel Sekreter- Akif Hamzaçebi
7-Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu
8-Eğitim Politikaları-Lale Karabayık
9-Halkla İlişkiler-Gamze Akkuş İlgezdi
10-Hukuk Politikaları-Muharrem Erkek
11-İdari ve Mali İşler-A. Haluk Koç
12-İnsan Hakları-Tekin Bingöl
13-İşçi Sendikaları Meslek Odaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları-Veli Ağbaba
14-İşveren Sendikaları ve Odalar-Çetin Osman Budak
15-Kamu Diplomasisi-Ünal Çeviköz
16-Sosyal Politikalar-Faik Öztrak
17-Yerel Yönetim Politikaları-Seyit Torun
18-Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü-Bülent Tezcan
Serap Belovacıklı