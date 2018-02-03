Son Dakika... CHP'nin 36. Olağan Kurultayı başladı



DAKİKA DAKİKA KURULTAY'DAN NOTLAR

Serap Belovacıklı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta gerçekleşiyor. Ana teması, 'adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.Kurultay öncesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler. Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını (127 delegenin) almaları durumunda aday olabilecekler.CHP liderinin 7'nci kurultayında ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Öte yandan AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı.CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşuyor. İşte satır başları...Türkiye'nin tarihinin en zor koşulları içinde ve bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bu kurultay Türkiye'yi yaşanan sorunlardan çekip çıkarma kurultayıdır. Bu kurultay Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma kurultayıdır. Bu kurultay huzur ve barış isteyenlerin kurultayıdır. Bu kurultay adalet için cesaretle yola çıkanların kurultayıdır. Bu kurultay herkesi kucaklayanların kurultayıdır. Bu kurultay kadın erkek eşitliğini savunanların kurultayıdır. Bu kurultay bu bereketli topraklarda 'yoksulluğu yeneceğiz' diyenlerin kurultayıdır.Değerli yol arkadaşlarım bu kurultay salonunda terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur. Bu salonda terör örgütleriyle pazarlık masaları kuranlar yoktur. Terör örgütüyle aynı menzile yürüyenler yoktur. Terör örgütlerine dönüp 'Ne istediniz de vermedik' diyenler yoktur. Vatan topraklarını terör örgütlerine teslim edip Süleyman Şah Türnesi'ni kaçıranlar yoktur. Man adalarında bir sterlinlik şirket kuranlar yoktur. Bu kurultayda cesur olmaya and içmiş namuslular vardır. Bu nedenle adı adalet ve cesaret kurultayıdır.Bugün Türkiye 5 temel sorunla karşı karşıya. Karamsar bir tablo var. Ve bu tablo kaygıları derinleştiriyor. Oysa 2002'de iktidar olduklarında Türkiye'nin 1 temel sorunu vardır. Bazen toplumsal barış, bazen Kürt sorunu olarak dillendirildi. Bu sorunun yanına demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika sorunu eklendi. 2002'de terör örgütünün beli kırılmıştı, terör neredeyse sıfırlanmıştı. Ama 2002'den sonra iktidar olanlar önce terör örgütüyle masaya oturdular sonra PYD ile toplantılar yaptılar. Bugün toplumsal barışımızı tehdit eden terör daha geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmeye başlamıştır.Bugün Afrin'de askerimiz var. Biz Afrin'de bu ülke için bayrak için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz. Afrin milli bir duruşu gerektiriyor. Birileri Afrin operasyonunu partisinin kararı gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu Mustafa Kemal'in ordusudur senin değildir. Ama şu soruyu hafızamın bir yerinde tutmka zorundayız. Türkiye 2002'de terörün beli kırılırken 2018'de terör kimlerin desteğiyle yayıldı. Bunu hep beraber düşünmek zorundayız. Buradan açık çağrı yapmak istiyorum; Suriye hükümeti ile derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlancaksa Suriye devleti ile derhal ilişki kurmak gerekiyor.Diğer sorunumuz dış politika. Savrulan ve aldatıldık diyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Neden Suriye'nin iç işlerine karıştınız, su ile değil de benzin bidonuyla gittiniz? Hem terör örgütleri hem egemen güçleri tarafından verilen her talimatı yerine getiren dönüp millete bizi kandırdılar diyenlerin Türkiye'nin yakasından düşmesi gerekiyor. Dış Politika milli olmak zorundadır. Türkiye'yi bu hale getirenle Lozan'ı tartışmaya açıyorlar. Sen Sevr'i mi özledin onu mu istiyorsun? Sen Lozan'ın neyini tartışmaya açıyorsun? Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan Milli Kurtuluş Savaşı'nın onur belgesidir kimseye tartıştırmayız.Yılmaz Büyükerşen 36. Olağan Kurulu yönetmek için sahneye davet edildi. Büyükerşen, "Şükranlarımı sunuyorum. Önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Birincisi Deniz Baykal, önceki genel başkanımız. Bütün dualarımız Deniz Baykal ile. Ve aramızda olmayan Milletvekilimiz Enis Berberoğlu...Enis Berberoğlu hakkın hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede somut gerekçe gösterilmeden hapishanede siyasal esir olarak tutulmaktadır. Enis Berberoğlu'na bütün yol arkadaşlarımın dostluğunu selamını gönderiyorum. Kimse şu gerçeği unutmasın MİT TIR'ları ile ilgili tutanağı tutanlar şu anda hapisteler. 80 milyonun önünde şunu sormak istiyorum; Terör örgütlerinin bildiği nasıl bir sır olur? Terör örgütlerine devleti teslim edeceksiniz CHP'den intikam almak için Enis Berberoğlu'nu hapse atacaksınız. İstediğiniz kadar baskı kurun üzerimize gelin biz bildiğimiz yoldan asla dönemeyeceğiz. Biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu gündemimizin ikinci maddesi.Şimdi elimde bir dilekçe var. Başkanlık Divanının oluşturulması için. Yeterli imza var. 36. Olağan Kurultay'da Başkanlık Divanı'na Sayın Yılmaz Büyükerşen öneriliyor. Sayın Yılmaz Büyükerşen'i 36. Olağan Kurultayımızı yönetmesi için oylarınıza sunuyorum, kabul edilmiştir.Kurultayın yapıldığı salonda CHP liderinin tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'nün görüntüleri yayınlanıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adaylardan Yalova Milletvekili Muharrem İnce yanyana oturdu.Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona girdi.Kılıçdaroğlu çiftinin alkışlarla salona girdiği sırada Adalet Yürüyüşü sırasında bestelenen marş çalındı. Kılıçdaroğlu, salonda karanfil dağıttı.