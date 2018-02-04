Son dakika: CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 2. gün (CHP PM seçimi)



KURULTAY'DAN NOTLAR...

MUHARREM İNCE'DEN ÇOK SERT MESAJLAR



CHP'DE KURULTAY SONRASI EN YETKİLİ ORGAN PM

PM SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?



CİNSİYET KOTASI



KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Adem Özdoğan

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.Başvurulara ilişkin itiraz ve çekilmeler için bir saatlik süre tanındı.CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için müracaat edenlerin isimleri okundu.Ankara Spor Salonu'nda PM ve YDK seçimi için hareketlilik arttı.CHP PM adaylarının afişleri kurultay salonundaCHP Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi adayları Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı.CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda dün Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla beşinci kez genel başkan seçilmiş, Muharrem İnce ise 447 oy almıştı. 1.266 delegeden 1.253’ü oy kullanmış, 16 oy geçersiz sayılmıştı. Muharrem İnce, bugün twitter'dan çok sert açıklamalar yaptı.-Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?-127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?-Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.PM ve CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili organı. CHP'de, kurultay sonrası en yetkili organ PM'ye girmek, partililer için büyük önem taşıyor.Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak.CHP'nin yeni genel başkanını dün belirleyen delegeler, bugün de bütün adayların, kurayla belirlenen harften başlayarak soyadına göre sıralanmış çarşaf listeyle seçimlere gidecek. Başkanlık Kurulunca bastırılacak liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülecek.Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak. Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.Dün, genel başkanlık seçimi yapıldı. Seçimi, Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla kazandı. Diğer aday Muharrem İnce ise 447 oy aldı.