Son Dakika...CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce oldu! İşte ilk sözleri

Serap Belovacıklı

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarakismi için nihai karar verildi., "Birazdan genel başkan açıklayacak. 2 dakika daha bekleyin. Genel Başkan konuşsun, istediğinizi sorun. Ben dün size mesajı verdim anlamadınız. Zamanı gelince açıklanır dedim. Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey güzel olacak." dedi.CHP'liler Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu doldurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ismini resmen ilan etti.İşte İnce'nin ismi ilan edildikten sonra açıklaması...Sayın Genel Başkanım hep söylediniz parti başkanını Cumhurbaşkanı olmaz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım 24 Haziran'da Allahın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil 80 milyonun sağcıların solcuların alevilerin sünnilerin kürtlerin Türklerin herkesin cumhurbaşkanı olmak için. Ben tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum.İnce konuşmasına şöyle devam etti:İki arkadaş beraber parti kurmuşlar beraber yola çıkmışlar. Bir gün Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanını helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Bu bir lider. Ona Başbakanlığını veren sırlarını paylaşan birine yaptığına bak.Şimdi size soruyorum 80 milyon. Ey AK Partili kardeşim sana da soruyorum; Kardeşim dediğinin evinin önüne hlikopter gönderenden millete fayda gelmez. İyi düşün. 24 Haziran'da Fetrev Dönemi'nin hep birlikte bitireceğiz.Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum Erdoğan Mart 2003'te oldu ben ona 5 kıdemliyim. Tecrübeye bakarsa askere gitseydik ben çavuş olurdum o onbaşı olurdu.Diyorsanız ki Muharrem İnce "Diploman var mı o yeter mi?" transkripti istediğiniz zaman vereyim. Karalama kampanyasına gireceğiz diyorsanız daniskasını yaparım.Bir eleştiri daha var. Ya diyor CHP'ye Genel Başkan olamadı Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacak mı? Tayyip Erdoğan Beyoğlu'na Belediye Başkanı olamadı Cumhurbaşkanı oldu. Ona ne diyeceksiniz? Erdoğan 1991'de milletvekili adayı oldu akşam milletvekili yattı sabah kalktı değildi. Milletvekili olamayan Cumhurbaşkanı oluyor da ben niye olamıyormuşum?Terör nereden gelirse gelsin en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki; yetimin hakkına göz dikenlere, bu ülkeyi soyanlara Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğim.Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı.Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Hayatıma bu andan tibaren kendisini vatanına, milletine adayan, milletimizin mutluluğu için çalışacağm ve bir fani olarak buna devam edeceğim.Sayın Genel Başkanım, kendisine karşı aday olmuş onu eleştirmiş birinin Cumhurbaşkanı adayı yapmak her babayiğitin harcı değildir.Geleceğimizi çalıyorlar. İnsanlarımız sessiz kaldı nefessiz kaldı. Işığı göstermek bizim işimiz. Cumhuriyeti kuran parti Cumhuriyeti kurtaracaktır. Geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil sorun çözmek.AKP-FETÖ ortaklığı Cumhuriyeti rotasından çıkarmıştır. Türkiye artık bağımsız yargı özgürlük bunları tartışacak durumda değildir. Yargı emir komuta altındadır. Besleme sosyal medya trolleri yalan üretmek pislik saçmak durumundadırlar. Gençlerimiz akıllı evlatlarımız ülkemizi terk ediyor. Dışı sıvasız evlerden ağıtlar yükseliyor. Pasaportumuzun Kapıkule'den öte ederi yok. Sözde dünya lideri her gün bağırıp çağırıyor. Bu ülkenin gençlerine sesleniyorum; Bir insanı hayatta 3 kşi kıskanmaz. Anası, babası, öğretmeni. Öğretmeni gurur duyar. Benim profesör olmuş öğrencilerim var, kaymakam öğrencilerim var. Hepsiyle gurur duyuyorum.50 bin avukat cübbelerinizi arabada tutun. Buradan size çağrı yapıyorum.Her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirm. Sandıkta oyu çaldırmayacağız. Çankaya'ya gideceğim Saray'ı bu ülkenin evlatlarına vereceğim. Bilim yuvası yapacağım.Gençler size bir sözüm daha olsun; Kamuda yükselme...Öyle bir kritere bağlayacağız ki 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız. Kimsenin başörtüsüne, mini eteğine bakmayacağız. Mesela veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim, savcı yapmayacağız.Beni yargılayamayacak yargının ne işi var orada? Beni de yargılayacaksın. Hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk 330 gününü Yalova'da geçirmiştir. Yarın saat 14.00'te Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helallaşıyorum. İktidar istiyoruz!