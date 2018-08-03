CHP içi muhalifler Olağanüstü Kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirmişti. PM Üyesi Gaye Usluer gazetecilere yaptığı açıklamada, noter tasdikli imza sayılarının 630 olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek ise, "Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var.Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor."

CHP'li muhalifler imzaları teslim etti! İmza sayısı açıklandı

"İmza sayımızı 630. Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak. Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. Genel merkezin elinde olan onayların onlar tarafından açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.