Son dakika! CHP seçim beyannamesini açıkladı

Seçim Sloganını 'millet için geliyoruz' olarak belirleyen CHP'nin, Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı bugün JW Marriott Otel'de yapılıyor. Toplantıda CHP'nin 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapılacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu üzerine kurgulanan seçim bildirgesini açıklayacak. Seçim bildirgesinde ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika gibi alanlardaki sorunları çözecek vaatlere yer verilecek. Planlanan projeler de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. CHP’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkıları da milletvekili aday tanıtım toplantısında tanıtılacak.

CHP cumhurbaşkanı seçimi için ‘hepimizin cumhurbaşkanı’, milletvekili seçimi için ‘millet için geliyoruz’ sloganlarını kullanacak.

İşte CHP'nin Seçim bildirgesi:

TÜRKİYE'NİN BEŞ TEMEL SORUNUNA ACİL ÇÖZÜMLER

1. HAK, HUKUK, ADALET

• OHAL gidecek, keyfiyet bitecek, hak, hukuk ve adalet gelecek.

• Yargı tarafsız ve bağımsız olacak, adil kararlar alacak, mağduriyetler giderilecek.

• Tek adam rejimi bitecek, kuvvetler ayrılığı sağlanacak, TBMM güçlenecek.

• Gazeteciler serbest kalacak, medya özgür olacak, halk gerçek bilgiye ulaşacak.

• Uzlaşı kültürü hakim olacak, Yeni Anayasa yazılacak, ülkemiz demokrasiye kavuşacak.

2.EĞİTİM

• Okullar tam gün olacak, fırsat eşitliği sağlanacak, eğitimde adaletsizlik son bulacak.

• Öğrencilere öğle yemeği ücretsiz verilecek, eğitim parasız ve nitelikli olacak. Aile Maaşı alan ailelere okula giden her öğrenci için yıllık 1200 TL eğitim desteği verilecek.

• Öğretmen maaşları artacak, atanmayan öğretmen kalmayacak, çocuklar öğretmenlerine kavuşacak.

• KYK öğrenim kredisi faizleri silinecek, tüm sınavlara ücretsiz girilecek, öğrenciler rahat edecek.

• Yurtlarda tek kişilik odalar olacak, barınma sorunu ortadan kalkacak, yurtsuz üniversiteli kalmayacak.

3.EKONOMİ

• Aile Sigortası gelecek, ihtiyaç sahipleri Aile Maaşı alacak, açlık ve yoksulluk bitecek.

• Asgari ücret yükselecek, emekli iki maaş ikramiye alacak, çalışanın, emeklinin yüzü gülecek.

• Vergiler azalacak, teşvikler artacak, çiftçi üretecek, esnaf satacak, memlekete bereket gelecek.

• KOBİ’lere destek artacak, istihdam sağlanacak, işsizlik bitecek, Anadolu’nun yüzü gülecek.

• Girişimciye kaynak ayrılacak, yüksek katma değerli üretim yapılacak, sanayici dünya ile yarışacak.

4.TOPLUMSAL BARIŞ

• Ayrımcılık ve şüphe bitecek, yurttaşlar birbirine güvenecek, memlekete demokrasi gelecek.

• Yurttaşlar dilini özgürce öğrenecek, kardeşlik konuşacak, terör susacak, memlekete huzur gelecek.

• İnançlara saygılı laiklik gelecek, din siyasete alet edilmeyecek, inançlar özgürce yaşanacak.

• Bölgesel yatırımlar artacak, göç tersine dönecek, köyler yeniden şenlenecek.

• Nevroz resmi tatil ilan edilecek, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak, Kardeşlik ve Barış Günü olacak.

5.DIŞ POLİTİKA

• Maceracı dış politika bitecek, akılcılık ve tutarlılık hakim olacak, Türkiye'nin itibarı onarılacak.

• Komşularla gerilim bitecek, dış ticaret gelişecek, vatandaş ve girişimci zenginleşecek.

• AB ile kriz sona erecek, ilişkiler normalleşecek, vatandaş serbest dolaşım hakkı kazanacak.

• Suriye sorunu çözülecek, güvenli bir ortam sağlanacak, sığınmacılar evlerine dönecek.

• Kavgacı üslup bitecek, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi benimsenecek, Türkiye'nin yalnızlığı sona erecek.

İKİ DEV PROJE:

ANADOLU KALKINMA KUŞAKLARI

VE MERKEZ TÜRKİYE PROGRAMI

Yurttaşının kaderini doğum yerinin belirlediği bir ülkede, toplumsal refahı sağlayamayız. AKP iktidarında bölgesel eşitsizlikler çok derinleşmiş, Türkiye’nin kişi başı en yüksek gelirli ili İstanbul ile en düşük gelirli ili Ağrı arasındaki uçurum yıllık 80 bin TL’ye ulaşmıştır. Anadolu’yu yeniden kalkındırmak için Beş Kalkınma Kuşağı’nı “Merkez Türkiye Projesi” çatısı altında eş zamanlı olarak yaşama geçireceğiz. Bu projeler ile hem bölgelerarası eşitsizlikleri ortadan kaldıracak hem de Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşmesini sağlayacağız.

“Merkez Türkiye Projesi” içinde bütünleştirilmiş, her biri kendi bölgesinin karşılaştırmalı üstünlüklerini öne çıkaran 5 Kalkınma Kuşağı, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine öncülük edecektir.

Beş Kalkınma Kuşağı

1. Doğu Kuşağı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayacaktır. Bölgenin ağırlaşan işsizlik ve göç sorununu çözme hedefiyle istihdam odaklı olacaktır.

2. Güneş Kuşağı: İç Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki illeri kapsayacaktır. Ankara’nın yanı sıra Konya, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin gibi sanayileşmekte olan illerimiz arasındaki işbirliğini, işbölümünü ve koordinasyonu artırarak, bölgesel bir dinamizm kazanmalarını sağlayacaktır.

3. Karadeniz Kuşağı: Çekim merkezi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerini kapsayacaktır. Bu stratejinin öncelikli hedefi, tarımsal ürünün değerinden satılması ve istihdamda sektörel çeşitliliğin sağlanması olacaktır.

4. Marmara Kuşağı: Marmara Bölgesi’ne ek olarak Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki illeri kapsayacaktır. Marmara Denizi’nin merkezinde olduğu farklı coğrafi ve iktisadi bölgelerin bütünleşmesini sağlayarak, hizmetler ve sınai sektörler etrafında çok merkezli bir iktisadi çember ortaya çıkarmayı hedefleyecektir.

5. Mavi Batı Kuşağı: Ege ile Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı illerini kapsayacaktır. Turizm faaliyetlerinin ürettiği katma değerin artırılması ve sektörün bölgeye özgü tarımsal faaliyetlerle geleneksel sınai üretimi arasında bağlantı kurmasını hedefleyecektir. Yüksek teknolojiye dayalı sınai üretimin sinerji merkezi, Mavi Batı Kuşağı olacaktır. Merkez Türkiye’nin kalbi, Doğu, Güneş ve Karadeniz Kuşağı olacaktır.

“Merkez Türkiye Projesi”ni oluşturan kalkınma kuşakları ile kalkınmada öncelikli bölgeleri, ülke ortalamasına ve diğer bölgeleri AB ortalamasına yaklaştırarak şu hedeflere ulaşacağız:

• İstihdam: Bölgesel kalkınma farklarının hem temel nedeni hem de doğrudan sonucu, bölgelerarası istihdam oranlarındaki dengesizliktir. İstihdam yaratacak projeler geliştirerek bu dengesizliği azaltmak temel hedefimizdir. İstihdamda bölgeler arası yakınsama, gelir seviyesinde de yakınsamayı beraberinde getirecektir.

• Ticaret hacmi: Kalkınma kuşakları, bölge içi ve bölgelerarası ticaret hacminin artmasını sağlayacaktır. Bölgesel ticaret hacminin büyümesi, kümeleşme eğiliminin güçlenmesini temin edecektir.

• Yüksek Katma Değerli Üretim: İstihdam ve ticaret hacmi açısından görece avantajlı bölgelerin ortak sorunu, düşük katma değerli üretimdir. Bu bölge ve illerde temel hedefimiz, stratejik sektörlerde işletmeler arası sinerji ve eşgüdümü yaratarak, yeni teknolojilerin kullanımı ve üretimini artırmak olacaktır.

“Merkez Türkiye Projesi” ile Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu’nun ortaya çıkaracağı fırsatları değerlendirerek, Türkiye’nin hem lojistik hem de mamul mal üretiminde avantaj yakalamasını sağlayacağız. Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz’i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz’e bağlayan demir yolu hatları inşa edeceğiz. Marmara Bölgesi’nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturacağız.

Doğu Kuşağı kapsamındaki en büyük üç kentimize, özel endüstri bölgesi niteliğinde sanayi kompleksleri inşa edeceğiz. 135’i Doğu Kuşağı’nda olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerde 400 orta-ölçekli kamu işletmesi kuracağız. “Merkez Türkiye Projesi” ile ülkemizi, Doğu Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir teknoloji ve lojistik üssü haline getireceğiz.

YENİ BAKANLIKLAR, KURUMLAR ve KURULLAR BAKANLIKLAR

• İnsan Kaynakları Bakanlığı: Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını destekleyecek, yaşam boyu teknik beceri ve öğrenim süreçlerini yönetecek İnsan Kaynakları Bakanlığı'nı kuracağız. Eğitim ve iş gücü talebi arasındaki eşgüdümü İnsan Kaynakları Bakanlığı aracılığıyla sağlayacağız.

• Kadın Bakanlığı: Toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla kurulacaktır.

• Esnaf Bakanlığı: Esnaf ve sanatkarların sorunlarının siyasette geniş yer bulmasına olanak tanıyacağız.

KURUMLAR

• İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu: Türkiye'nin üretim kapasitesini ve insan kaynaklarını orta ve uzun dönemde planlamak üzere kurulacaktır.

• Aile Sigortası Kurumu (ASKUR): Aile Sigortası kapsamında yoksulluk envanterini çıkarmak, sosyal politikaları yürütmek ve tüm ailelere danışmanlık yapmak üzere, uzman istihdam edecek bir kurumdur.

KURULLAR

• Kesin Hesap Komisyonu: Bütçenin TBMM tarafından etkin denetimi için kuracaktır.

• Siyasi Ahlak Kurulu: Siyasetçilerin, siyasi etik kurallarına uyup uymadığını denetlemek üzere Siyasi Ahlak Kanunu'nu çıkaracak ve Siyasi Ahlak Kurulu oluşturacağız.

• Yargı Etik Kurulu: Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan bu kurul ile hakim ve savcıların etik kurallar çerçevesinde çalışmasını temin edeceğiz.

• Yükseköğretim Koordinasyon ve Planlama Kurulu: Yalnızca planlama ve eşgüdüm görevlerini yürütecek, üniversitelerin özerkliğine müdahale etmeyecek.

• Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu: Şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının sorunlarının çözümünde koordinasyon görevi yapacak.

• Tüketici Hakları Üst Kurulu: BM Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ve Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun’un eksiksiz uygulanmasını sağlayacağız.

• Sanat Üst Kurulu: Sanatsal faaliyetleri desteklemek, sanat kurumlarının özerkliğini ve kurumlar arası eşgüdümü sağlamak amacıyla kurulacaktır.

BÖLGESEL KURULUŞLAR

• Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı (OBİT): Ortadoğu’da barışı, kardeşliği ve ticareti geliştirmek amacıyla Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin kurucu üyeleri arasında olacağı bir bölgesel işbirliği teşkilatı kurulacaktır.

ENSTİTÜLER

• Kent Enstitüleri: Yetişkinler için yeni bilgi ve beceriler kazandıracak.

• Sendika Okulları: Çalışma hayatına yeni girecek gençlerin sendikal hayata ilgilerini artırmak amacıyla kurulacaktır.

• Türkiye Tasarım Enstitüsü: Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni etkin kılmak üzere kurulacaktır.

DİĞER

• Adli Kolluk Teşkilatı: Doğrudan yargıya bağlı olarak çalışacaktır.

• Türkiye Muhtarlar Birliği: Muhtarların özlük hakları, koordinasyonu ve görevlerini kolaylaştırıcı diğer hizmetleri yapmak üzere oluşturulacaktır.

• Dijital Dönüşüm Merkezleri: Dijitalleşmeye dönük atacağımız adımlar ile inovasyonu ve işbirliklerini geliştirecek ortamlar yaratarak KOBİ’lerimiz arasındaki dijital teknolojilerin yayılımını sağlayacağız.

YARATILACAK EK İSTİHDAM

Beş Kalkınma Kuşağı Projesi kapsamındaki kamu yatırımları ve üretim hacmindeki genişlemeyle, 5 yıl içinde 2 milyon ek istihdam yaratacağız.

Kapsam dışı bırakılan 500 bin taşeron işçiyi ilk 6 ayda kadroya alacağız.

45 bin yeni aile danışmanını, 3 yıl içinde her 500 haneye, bir aile danışmanı düşecek şekilde atayacağız.

Her mahallede yeterli sayıda ücretsiz kreş açacağız.

Atama bekleyen 180 bin öğretmeni bir yıl içerisinde kadrolarına atayacağız.

Kamuda 250 bin doktor, hemşire, hasta bakıcı ve sağlık teknisyeni istihdam edeceğiz. 5 yıl içinde sağlık personeli sayısını OECD ortalamasına yakınlaştıracağız.

Tüm okullara, öğrenci sayısını dikkate alarak ihtiyaç doğrultusunda kadrolu güvenlik ve temizlik görevlisi atayacağız. Bu doğrultuda 1 yıl içinde en az 80 bin personel istihdam edeceğiz.

Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engelli yurttaşa 5 yıl içinde istihdam sağlayacağız.

40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve tekniker istihdamını 3 yıl içinde sağlayacağız.

1 milyon işsiz vatandaşımızı, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına 1 yıl içinde yerleştireceğiz.

5 yıl içinde 135’i Doğu Kuşağı’nda olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerde 400 orta-ölçekli fabrika kuracağız. Bu kamu fabrikalarında 65 bin istihdam yaratacağız.

Bunlara ek olarak 01.01.2019 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.200 TL ve en düşük emekli maaşını 1.500 TL olarak belirleyeceğiz.

VAATLER EKONOMİ

Esnafın kira stopajını kaldıracağız. Esnafa yıllık ödediği vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandıracağız.

KOBİ’lerimizin KDV alacaklarını ivedilikle ödeyeceğiz.

Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi’ni uygulayacağız. GSYH’nin % 1’i kadar vereceğimiz tarım desteklerini iki katına çıkaracağız.

Çiftçinin üretimde kullandığı mazotun litresini 3 TL’den almasını sağlayacağız.

Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz.

Çay-Kur’u kademeli olarak üretici kooperatiflerine devredeceğiz. Çay alım kotasını kaldıracağız. Çay-Kur’un üreticinin bütün çayını almasını sağlayacağız.

Zeytinlikleri koruyacağız. Zeytinyağı üretimi ve tüketimini yaygınlaştıracağız. Zeytinyağına litre başına 1,5 TL ve sofralık zeytine kilo başına 1 TL destekleme primi vereceğiz. Destekleme primlerini, enflasyon oranında her yıl artıracağız.

Orman köylülerinin ormancılık faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını sosyal güvence kapsamına alacağız. Sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağız.

1 Ocak 2019’da net asgari ücreti 2.200 TL yapacağız. Asgari ücretten gelir vergisi almayacağız ve yılda bir yerine altı ayda bir (Ocak - Temmuz) zam yapacağız. Asgari ücret artışında enflasyon ve refah artışı payı dikkate alınacak.

Ücretlilerin ve esnafın asgari ücrete kadar olan gelirlerine gelir vergisi muafiyeti tanıyacak şekilde, gelir vergisi dilimlerini yeniden düzenleyeceğiz.

En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz.

Halihazırda yapılan yardımlara ek olarak, GSS primleri devlet tarafından ödenen (eski Yeşil Kart sahipleri) her haneye aylık 1000 TL Aile Maaşı bağlayacağız. İlk Aile Maaşı’nı 2018 Eylül ayından itibaren kadınların hesabına yatıracağız. Aile Sigortası kapsamında Aile Maaşı bağlanan ailelere ayrıca; Aylık 25 TL su desteği, Aylık 50 TL elektrik desteği, Kış aylarında aylık 100 TL ısınma desteği vereceğiz. Aile Maaşı’nın vergiden istisna olmasını, hiçbir şart altında haczedilememesini ve el konulamamasını sağlayacağız.

26.05.2018 tarihi itibari ile bankalarda ve varlık yönetim şirketlerinde takibe düşmüş, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını risk esasına göre satın alacak, borç faizlerini, vergi, resim, harç, dosya parası, kapak ücreti gibi tüm mali yükümlülüklerini silecek, sadece anaparayı uzun vadeye yayarak tahsil edeceğiz ve borçluların sicil kayıtlarını sileceğiz.

Toplamda 4 milyon 210 bin ek istihdam yaratılacak, işsizlik tarih olacak.

Haftalık çalışma süresi 40 saat olacak, ek mesai denetlenecek.

5 yıl içinde 5 temel hedefi tutturacağız: Kişi başı geliri 15 bin dolara çıkaracağız. Cari açığı, milli gelirin % 4’ünün altına düşüreceğiz. Yoksulluğu bu topraklarda sıfırlayacağız. İmalat sanayi ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojili mal ve hizmet payını, dünya ortalaması olan % 60’a yükselteceğiz.

Milli Gelir 2023’te yıllık 1,3 trilyon dolara yükselecek. Yılda 70 milyar dolar ek katma değer sağlanacak.

? Demiryolu omurgamızı güçlendirmek üzere doğu - batı yönünde iki ana hat, kuzey-güney yönünde üç ana hat oluşturacağız. Bu kapsamda Samsun Limanı’nı Akdeniz’e bağlayan mevcut demiryolu şebekesini modernize edeceğiz. Orta Anadolu merkezli bir demiryolu ağını, bölgelerimizin tümünü birbirine bağlayacak şekilde inşa edeceğiz. Bu ağı, uluslararası limanlarımıza ve uluslararası ulaşım ağlarına bağlayacağız. Marmara Denizi çevresinde demiryolu ağı kuracağız. İlk etapta 4000 kilometre demiryolu inşa edeceğiz.

Otoyol ve köprülerde yüklenici firmaların haksız kar sağlamasına ve kamu zararına yol açan yüksek trafik garantilerini iptal edeceğiz.

Köprü ve otoyol projelerini çevreyi gözeterek yeniden ele alacağız.

Haydarpaşa Garı’nı ve kentlerimizdeki kullanım dışı bırakılan diğer tren garlarını tarihsel dokularını koruyarak modernize edecek ve yeniden hizmete açacağız.

Yurttaşlarımıza İnternet hakkı çerçevesinde, ücretsiz olarak aylık 2 GB'a kadar geniş bant İnternet erişimi sağlayacağız.

HAK HUKUK ADALET

Yeni Anayasamızda yasama yetkisinin devreden ve TBMM iradesinin gasp edilmesine yol açan Kanun Hükmünde Kararname ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uygulamalarına son vereceğiz.

Milletvekillerinin yargılanması süreçlerinde tutuksuz yargılamayı ilke haline getireceğiz. Hükmü kesinleşmemiş tüm tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için gereken yasal düzenlemeleri hızla yapacağız.

OHAL ilanını takiben yasa dışı ve keyfi biçimde uygulanan yurtdışı çıkış engellemelerine derhal son vereceğiz. Anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğünü sağlayacağız.

12 Eylül’ün ruhunu yansıtan %10 seçim barajını ve adil temsilin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

HSK’yi, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere ikiye ayırarak yeniden düzenleyeceğiz. Bu kurulların seçim sürecinde yargı bağımsızlığı ilkesini gözeten düzenlemeler yapacağız. Adalet Bakanı’nı ve Bakanlık Müsteşarı’nı bu kurulların dışına çıkararak yargıyı siyasetin vesayetinden kurtaracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu’nun tüm kararlarını yargı denetimine açacağız.

Medyada tekelleşmeye son vereceğiz. Medyanın bağımsızlığını temin etmek üzere, medya kuruluşu sahiplerinin başka ticari faaliyetlerde bulunmasını sınırlandıracağız. Medya kuruluşlarını iktidar güdümüne sokmak için kamusal kaynakların ödül, kamusal cezaların sopa olarak kullanılmasına son vereceğiz.

TRT ve Anadolu Ajansı'nı idari ve mali açıdan özerkleştirerek siyasal tarafsızlıklarını sağlayacağız. Bu kurumlardaki siyasi kadrolaşmalara son vereceğiz.

Basın İlan Kurumu ve RTÜK'ü yeniden yapılandıracağız. Her iki kurumda da gazeteci sendikalarının temsil edilmesini sağlayacağız.

İnternet ve sosyal medya yasaklarını kaldıracağız. İhbar kültürünü ve gözetim toplumunu besleyen sosyal medya izlemelerine ve fişlemelerine son vereceğiz.

Passolig ve E-Bilet uygulamaları kaldırılacak.

Sporda şiddet yasası demokratik yaklaşımla yeniden düzenlenecek.

EĞİTİM

İhtiyaç olan bölgelerde kapatılan köy okullarını yeniden açacağız. Zorunlu haller dışında taşımalı eğitim uygulamasına son vereceğiz. Eğitime erişim olanağı olmayan bölgelerde, merkezi yatılı bölge ortaokullarını ve pansiyonlu liseleri yaygınlaştıracağız.

Tüm öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarını sağlayacağız.

Eğitim sistemini 1 yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modeliyle yeniden yapılandıracağız.

İlköğretime başlama yaşını 72 aya çıkaracağız. Okul öncesi bir yıl eğitim zorunlu olacak. Mesleki eğitimi 9 yıllık kesintisiz eğitimin dışına çıkaracağız.

Kesintisiz temel eğitimin son yılından itibaren öğrenci yönlendirme sistemi ile çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istediği lise türüne yönlendirilmesini sağlayacağız.

YÖK'ü kaldıracağız. Üniversite rektörlerinin ve dekanlarının, öğretim üyeleri tarafından seçimle belirlenmesini sağlayacağız. Üniversitelerin bütçeden aldığı payı iki katına çıkaracağız.

Eğitimde liyakate ve nesnel ölçütlere dayalı bir atama ve yükseltme sistemini hayata geçireceğiz. Teftiş sistemi yeniden yapılandıracak, kayırmacı değerlendirme sistemine son vereceğiz.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanıyacağız.

Okulların açık olduğu günlerde toplu taşıma araçlarını tüm eğitim çalışanlarına ücretsiz yapacağız.

TOPLUMSAL BARIŞ

Toplumsal barışa ve bir arada yaşama kültürüne zarar veren kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetini ortadan kaldıracağız.

Yurttaşlarımıza empoze edilen korku, şüphe ve ihbar kültürüne son vereceğiz. Yurttaş-larımız arasındaki karşılıklı güveni, iletişimi ve anlayışı artıracak bir yönetim ve siyaset tarzını benimseyeceğiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yeniden yapılandırarak, laiklik ilkesine uygun ve tüm inançlara eşit mesafede hizmet veren bir kuruma dönüştüreceğiz.

Zorunlu din dersi uygulamasına son vereceğiz. Din derslerini çağdaş ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacak ve seçmeli hale getireceğiz.

Kürt sorununu, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, partizan çıkarlara kurban etmeksizin, samimi ve şeffaf bir biçimde, toplumsal uzlaşıyla çözeceğiz.

Yer ve yörelerin özgün isimlerini iade edeceğiz.

Geçmişte yaşanan ve kamu vicdanında ağır yaralar açan hak ihlallerinin ve toplumsal travmaların tüm boyutlarıyla açığa çıkması için Meclis Araştırma Komisyonu kuracağız. Mağduriyetlerin giderilmesini ve zararların tazmin edilmesini sağlayacağız.

21 Mart Nevroz Bayramı'nı, Kardeşlik ve Barış Günü olarak resmi tatil ilan edeceğiz.

TOPLUM KESİMLERİ

MUHTARLAR:

Muhtarların yetki ve sorumluluklarını tek bir kanunda toplayacağız. "Türkiye Muhtarlar Birliği"ni kuracağız.

Muhtarların çağın gereklerine göre hizmet verebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak, özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştireceğiz.

Muhtarların kendi mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclisi veya il genel meclisi toplantılara ve kararlara katılmasını ve ilgili konularda oy hakkının olmasını sağlayacağız.

KADINLAR:

Kadın istihdamında SGK priminin işveren payının % 25'ini ödeyeceğiz. Kadınların istihdama katılımını artırmak için çalışanlarının % 20'den fazlası kadın olan işletmelere, her % 5'lik ilave kadın istihdamı için 1 puan kurumlar vergisi istisnası sağlayacağız.

Emzirme iznini 2 saate çıkaracağız. Ebeveyn iznini kamuda 6 ay olmak üzere artıracağız. Çocuk bakımının ortak yükümlülük olduğunu gözeterek, erkeklerin de bu izin sürecinden faydalanmasını sağlayacağız.

Her mahallede kamu, belediye ve özel kuruluşlar eliyle, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. İş yerlerinde emzirme odası ve kreş açma yükümlülüğünü sadece kadın çalışanların değil, tüm çalışanların sayısına göre belirleyeceğiz.

GENÇLER:

15 - 25 yaş aralığındaki öğrenci veya işsiz olan gençlerimize "Genç Kart" vereceğiz.

Tren bileti satışlarında Genç Kart sahiplerine % 50 indirim uygulayacağız.

Genç Kart sahiplerine ücretsiz aylık 2 GB mobil internet erişimini sağlayacağız.

Genç Kart ile kültür sanat etkinlik biletlerinde ve mağazalarda “Gençlik İndirimi” uygulanmasını sağlayacağız.

Genç Kart sahiplerine 4 yılda 1 kez ÖTV ödemeden telefon alma hakkı tanıyacağız.

Sabit İnternet hatlarında adil kullanım kotasını tamamen kaldıracağız.

Üniversiteye giriş sınavında başarı sağlayamayan ve maddi durumu yeterli olmayan 18-20 yaş arası gençlere Aile Sigortası kapsamında aylık 400 TL üniversiteye hazırlık desteği vereceğiz.

Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er TL olmak üzere yıllık 1.000 TL Gençlik Bursu vereceğiz.

KYK yurt ücretlerini % 50 oranında düşüreceğiz. KYK kredi faizlerini silecek, borçları ise yeniden yapılandıracağız.

Üniversiteden yeni mezun olmuş, iş arayan yoksul gençlere İŞKUR’a kayıtlı olmaları halinde 750 TL işsizlik desteği vereceğiz.

Genç girişimcilere 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi olanağı ve 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti getireceğiz

Üniversiteli işsizliğine son vereceğiz.

ÇOCUKLAR:

Çocukları her türlü suistimale, yoksulluğa ve yoksunluğa karşı tavizsiz bir şekilde koruyacağız.

Çocuk Koruma Kanunu’nu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) temel alarak yeniden düzenleyeceğiz.

Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan ve dilendirilen tüm çocukları kurumsal koruma altına alacağız.

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.

ENGELLİLER:

Raporlardaki engellilik oranlarının düşürülmesi nedeniyle yasal hakları verilmeyen engellileri, yasal ve anayasal haklarına yeniden kavuşturacağız.

Engellilerin her bir iş ve hizmet için tekrardan rapor alma çilesine son vereceğiz. Rapor taleplerinin engellileri yormadan, hızlı ve ücretsiz olarak karşılanmasını sağlayacağız.

Tüm engellileri koşulsuz olarak sağlık güvencesine kavuşturacağız. Medikal malzeme, tekerlekli sandalye, protez, ortez ve benzeri ihtiyaçları katkı payı alınmaksızın ücretsiz karşılayacağız.

Gelir kriteri nedeniyle haksız olarak kesilen evde bakım aylıklarını yeniden bağlayacağız. Evde bakım hizmeti sunulmasında sadece engelli bireyin gelirini dikkate alacağız.

YURT DIŞI

Suriye'de barışçı çözüm sonrasında ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında dileyenlerin mağdur edilmeden, aşamalı olarak, güvenli bir biçimde ülkelerine geri dönüşünü sağlayacağız.

Başta çocuklar olmak üzere Suriyelilerin kayıt dışı ve kabul edilemez koşullarda çalıştırılmasının önüne geçeceğiz.

Her 300 bin seçmene bir milletvekili düşecek şekilde, yurt dışındaki yurttaşlarımızın TBMM’de 10 milletvekili ile temsil edilmesini sağlayacağız.

DEVLET YÖNETİMİ

Kamu personelinin işe alımlarında ve işte yükseltilmesinde liyakati esas alacağız. Tüm kamu çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek, toplumumuzun en nitelikli kesimlerinin kamuda görev almasını sağlayacağız.

Zorunlu rotasyon adı altında yapılan sürgünlerin önüne geçecek, geçmiş uygulamaların yarattığı mağduriyetleri gidereceğiz.

Türkiye’nin idari yapısını yerel yönetimleri daha güçlü ve özerk hale getirecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Yerel yönetimlere bu doğrultuda daha fazla kaynak ayıracağız. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekinceleri kaldıracağız.

Büyükşehir statüsündeki illerde, köylere tüzel kişiliklerini yeniden kazandıracağız.

Belediye başkanlarının ve belediye yöneticilerinin servet beyanlarının yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağız.

Hemşirelere, polislere, din görevlilerine, öğretmenlere, ceza infaz koruma memurlarına, astsubaylara 3600 ek gösterge vereceğiz.

Kamu çalışanlarının görev tanımlarını, sorumluluklarını açık bir şekilde belirleyecek ve yasal sınırlar çerçevesinde hareket etmelerini güvence altına alacağız. Kamu görevlilerinin hesap verebilir olmalarını sağlayacağız.

Askerlik süresini kısaltacağız. Bedelli askerlikle ilgili toplumsal talebi karşılayacak adil bir düzenleme yapacağız. Ödenecek bedeli, yükümlülerin yıllık gelirine göre kademeli olarak belirleyeceğiz. Taksitle ödeme olanağı sunacağız.

ÇEVRE

Uluslararası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız.

Elektrik enerjisini kullanan taşıma araçlarında KDV ve ÖTV dahil olmak üzere tüm vergileri kaldıracağız.

Her köylüye evinin, ahırının, garajının çatısına ya da bahçesine en az 10 kW gücünde güneş paneli kurabileceği ekipman ve teknik yardımı 10 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi ile sağlayacağız