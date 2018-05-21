Gazete Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, CHP'deki flaş bir iddiayı Twitter'dan duyurdu. Sevilay Yılman; Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Ali Şeker'in yeniden milletvekili aday listesine dahil edildiğini öne sürdü.

LİSTE DIŞI KALMIŞLARDI

Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker'in CHP'nin 27.Dönem Milletvekili listesinde yer almadığı belirtilmişti.

"27. DÖNEM LİSTESİNDE YOKUM"

Bunun üzerine Erdem Twitter'dan, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!" ifadelerini kullanmıştı.

"İKTİDAR İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Barış Yarkadaş da, "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.