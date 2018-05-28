CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu (üstte), yine İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi.

İTİRAZI BİR VATANDAŞ YAPTI

Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi.

KARAR BUGÜN VERİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu itiraz ile ilgili bugün karar vereceği öğrenildi.



