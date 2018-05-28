Son dakika! CHP'nin KHK ile ihraç edilmiş 3 profesör adayı için YSK'ya itiraz
CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği; Prof. İbrahim Kabaoğlu'nun da aralarında bulunduğu, KHK ile ihraç edilen 3 profesör için YSK'ya bir vatandaş tarafından itiraz edildi
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu (üstte), yine İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi.
İTİRAZI BİR VATANDAŞ YAPTI
Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi.
KARAR BUGÜN VERİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu itiraz ile ilgili bugün karar vereceği öğrenildi.