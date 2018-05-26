CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini bugün açıklıyor. Bildirgede öne çıkan ve 5 başlık; Demokrasi, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika.

SALONA BİRLİKTE GİRDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce salona eşleriyle birlikte girdi. Bu esnada salonda alkışlar yükseldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim beyannamesini açıklıyor:

Bu ülkeyi seven her vatandaşımın tarihi bir sorumluluğu olduğununu unutmaması gerekiyor. Biz yani CHP'liler bu ülkenin geleceği için hiçbir bireysel çıkar gütmeden mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. CHP'liler mücadelenin insanlarıdırlar. Adaleti savunmuşlardır, birlikteliği, barışı savunmuşlardır. CHP, büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin partisidir. CHP, egemenliği saraydan alıp halka verenlerin partisidir. CHP, kendi özgür iradesiyle demokrasiye inandığı için çok partili yaşamı bu ülkeye getirenlerin partisidir.

"BU TOPLANTI TARİHİ BİR TOPLANTI"

CHP, birlikte yürüyenlerin partisidir. Bugün geldiğimiz noktada hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye tek adam rejimi değil, Türkiye demokrasi istiyor. Türkiye, mafya devleti değil hukuk devleti istiyor. Türkiye eşi dostu zenginleşmiş bir yolsuzluk düzeni değil emekten yana bir Türkiye istiyor. O nedenle bu seçimler tarihi seçimlerdir. Bu toplantı da tarihi bir toplantıdır. Hep birlikte 'tamam' denilecek bir seçimi başlatıyoruz.

"5 TEMEL SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Yaşımıza bakmaksızın, eğitimimize bakmaksızın vatan sevgisiyle Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Türkiye'nin en sorunlu alanlarından biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemiyoruz. Türkiye'yi dünyada nasıl lider yapacağız eriyen TL ile mi? Yoksa güçlü bir TL ile mi yapacağız? Çiftçi, emekli, işçi hayatından memnun değil. Fabrikalar yapan değil hapishaneler yapan bir Türkiye hükümeti ile karşı karşıyayız. 81 milyona sesleniyorum bu düzenden memnun olan bir sınıf var. Onun adı rantiye sınıfı. Rantiyeciler memnun. Bir masa bir sandalye ellerinde viski kadehi milyarlar kazanıyorlar. Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Hep birlikte bu rantiye düzenini değiştirip halktan yana bir düzeni yeniden inşa etmek zorundayız.

"BAŞARI İÇİN PLANLAMA GEREKİYOR"

Türkiye ekonomisi büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler ekonominin ihtiyaç duyduğu değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Kendi seçim bildirgelerini hazırladılar. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük. Bizim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Ranta dönük bir bildirge değil insana yönelik bir bildirgeyle yola çıktı. Değişimi nasıl yapacağız? Hangi devlete bakarsanız bakın büyük değişim ve dönüşümler planlama ile olmuştur. Eğer bir ülke önümüzdeki 100 yılı planlamışsa o ülke dünyada söz sahibi olur. İşin anahtarı geleceği planlamaktadır. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet planlama teşkilatını kapattılar. Biz Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İnsani Geliştirme Stratejileri ve Bilgi Kurumu'nu kuracağız.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Eğer bir ülke önündeki 100 yılı planlayamıyorsa geri kalmaya mahkumdur. Biz mademki Türkiye'de büyük bir değişimi sağlayacağız o zaman şimdiden gecikmeksizin geleceğimizi planlamak zorundayız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bilgi üretecekler ve geleceği planlayacaklar. Bugün bir başka gerçeğe de tanıklık ediyoruz. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Yaşadığımız en büyük ayıplardan birisi de budur. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın Batı'nın bilim insanları Türkiye'ye geliyordu. Şimdi bizim parlak beyinlerimiz Batı'ya gidiyor. Beyin göçünü tersine çevireceğiz.

"KOBİ'LERE SIFIR FAİZLİ KREDİ"

Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor. Dünyanın hiçbir lideri yol, köprü yapıyoruz diye övünmez çünkü bunu ayıp sayar. Elin oğlu uzaydan altını nasıl getiririm diye mücadele ediyor. Türkiye'yi bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı dönüşüm bizim de hızlı adım atmamıza neden oluyor. Dijital dönüşüme ayak uydurulması gerekiyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. KOBİ'lere biz ne yapacağız? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu CHP'nin parlementoda çoğunluk olduğu Türkiye'de KOBİ'lere vergi, sigorta ve prim borcu yoksa 1 yıl süreyle 0 faizli kredi vereceğiz. Vergi ve prim borcu zamanında ödenince devlet en az 322 milyar lira az borçlanacak. Türkiye, dünyanın en büyük faizini ödemeyecek.

Piyasalara istikrar gelecek. Herkes neyin ne yaptığını bilecek. KOBİ de kendisine yol çizecek. Kayıt dışı büyük ölçüde sonlandırılacak. Katma değeri fazla olan şirketlere de yine sıfır faizli kredi imkanı sağlayacağız. Bunun sonucu da ihracatımız geleneksel ürünlerin dışına çıkacak ve çok daha fazla döviz getirisi olan Türkiye'yle karşı karşıya olacağız. Türkiye en geç 5 yılda orta gelir tuzağını aşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak.

"ÇİFTÇİYİ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ"

Fiskobirlik, TARİŞ, Çükobirlik, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındıkta dünya lideriyiz. Ama fiyatını biz belirlemiyoruz. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız. Fiyatını Türkiye belirleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız ifade etti çiftçiye mazotu KDV'siz ve ÖTV'siz 3 liradan vereceğiz diye. İtiraz ettiler, sayın İnce bindi çiftçinin traktörüne doldur bakalım şu traktörünü dedi. 5 lira 72 kuruşa litresi mazot aldı. Tarım Bakanı'nın Türkiye'den haberi yok. Tarım teknoloji liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız. Çiftçi bir yıl önceden ne üreteceğini bilecek ve kar edecek. Mazotu düşük fiyattan vereceğiz. Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da sözü tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız.

"ŞEKER FABRİKALARINI GERİ ALACAĞIZ"

Şeker fabrikalarını geri alacağız. Onlar bu milletindir, birilerini değil. Esnaf zor durumda biliyorum. Esnaf bakanlığı kuracağız. Onlar diyorlar ki biz zaten esnafı bitireceğiz. Sabahın köründe dükkanı açan esnaf için biz diyoruz ki, senin kira stopajı derdinden kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı kurup bütün sorunlarını çözeceğiz.

"ANADOLU'YU YENİDEN ŞAHA KALDIRACAĞIZ"

Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Anadolu'nun içini dolduracağız. O Kuvayi Milliye hareketinin gözbebeği Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak benim de Muharrem İnce'nin de namus borcudur. İki dev projeyle Anadolu'yu şaha kaldıracağız.











