Son dakika: Çiftçiler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor



"YENİ PROJELERİ PAYLAŞACAĞIZ"

"GÜÇLÜ TARIM, GÜÇLÜ EKONOMİ"

ÇİFTÇİLERE MAZOT MÜJDESİ!

Adem Özdoğan

Bizleri buluşturan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilere olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimiz 15 Temmuz'da dik bir duruş sergilediler. Çiftçilerimiz 15 Temmuz gecesi en ön safta mücadele ettiler. Vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna, kimi 1 yıllık hasadı, kimi traktörünü, kimi canını kimi de canından aziz bildiği evladını feda etti.Bugün hem hasret gidermek hem de tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz yeni projeleri paylaşmak üzere biraradayız. Birazdan Türkiye'nin hayvancılık sektörüne faydası olacak müjdeleri duyuracağız. Açıklayacağımız yeni teşfiklerin yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkanları ne kadar önemliyse tarım ve hayvancılıta kendi kendine yeterli olması da o derece şarttır. Ülkelerin yükselişi de batışı da tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamalıyız. Siz her dönem ilahı bir mucizeye şahit oluyorsunuz. Hayatında köye gitmemiş yer sofrasında bağdaş kurmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor.Son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 13 milyar liraya çıkardık. Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.