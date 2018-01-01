Son dakika! Claudio Taffarel Galatasaray kararını verdi

KAMPA KATILACAK

Erdinç Şahin

'da'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Claudio Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı. Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi.Daha önce 4 yıl boyunca Sarı-Kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapanFatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.'in ardındanin ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu.in de Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.