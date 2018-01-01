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Son dakika! Claudio Taffarel Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları merakla bekleniyordu. Terim'in teklifini kabul eden efsane kaleci Claudio Taffarel devre arası kampına katılacak.

Son dakika! Claudio Taffarel Galatasaray kararını verdi
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Claudio Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı. Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi. 

Daha önce 4 yıl boyunca Sarı-Kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, Fatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.
 

KAMPA KATILACAK


Taffarel Galatasaray'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.

Levent Şahin'in ardından Terim'in ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu. Drogba, Hasan Şaş, Elmander ve Nedim Yiğit'in de Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.

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