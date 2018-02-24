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Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'ye sunulacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik cezalarda ağırlaştırmalar yapacaklarını belirterek, "10 gün içinde kanun paketini TBMM'ye sunacağız." dedi.
 

Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'ye sunulacak
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akdağ, cezaları ağırlaştıracak olan düzenlemenin 10 gün içerisinde meclise sunulacağını söyledi.
 

10 GÜN İÇERİSİNDE MECLİSİMİZE SUNACAĞIZ



Başbakan Yardımcısı Akdağ, kanun teklifinin Başbakan ve Cumhurbaşkanının onayından sonra TBMM'ye geleceğini belirterek şunları söyledi: "Hadım, kastrasyon gibi ifadeler medyamızın da çok ilgisini çekiyor. Ama meselenin aslı bu değildir. Bu konuşulan mesele bir tedbir olmak üzere yapılacakların olsa olsa küçük bir parçası olabilir. Tartışmayı tamamen bunun üzerinden götürmek doğru değil. Çeşitli bakanlıklarımız, bu çalışmaları yapıyorlar. En kısa zamanda öyle zannediyorum ki 10 gün içerisinde gerekli kanun değişiklikleri içeren bir paketi meclisimize takdim etme imkanına sahip olacağız."
 

SUÇLUYU CEZALANDIRMAK MAĞDURU KORUMAK KADAR ÖNEMLİ


Akdağ, kanun teklifi için birlik çağrısı yaparak, muhalefet partileriyle de görüşeceklerini belirtti. Yeni düzenlemede mağduru korumak için de adımlar atılacağını ifade eden Recep Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hususta bütün toplumun işbirliği yapması ve ortak hareket etmesi çok önemlidir. Ben muhalefet partilerimizle de görüşeceğim. Onların gruplarıyla görüşeceğim. Suçluyu cezalandırmak önemli ama mağduru korumak en az onun kadar önemli. Bu olaylarda mağdur olan çocuğumuzun, ailenin kesinlikle ifşa edilmemesi gerekiyor. Bir çocuk böyle bir zulme maruz kaldıktan sonra o çocuğun ve ailesinin toplum tarafından bilinir hale gelmesi çocuğun hayatını çok ağır derecede zedeliyor ve sonraki hayatlarını etkiliyor. Onun için yine basınımızla beraber ne yapacağımızı kararlaştırıp kurallar koyacağız ve buna herkesin de uymasına gayret edeceğiz. Sadece kanuni düzenlemler yaparak da değil, basınımızın iyi niyetini biliyoruz. Bu iyi niyetin ortak bir sorumluluğa dönüşmesi ve bu ortak sorumluluğun icrası için de elimizden geleni yapmak zorundayız. Bunlarla beraber ailelerin eğitimi, çocukların eğitimi, çocuklarla temas eden kişilerin eğitimi. Anterönerlerin, çocuklarla ilgilenen sağlıkçıların, öğretmenlerin bunların çok iyi eğitilmesi lazım." AA

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