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Son dakika! Çukurca ve Şemdinli'de 3 askerimiz şehit düştü

Hain saldırılar devam ediyor. Hakkari Çuklurca'dan gelen şehit haberinin ardından yine Hakkari'den yürek yakan haber geldi. Kuzey Irak'tan yapılan hain saldırıda  2 askerimiz şehit oldu.

01 Şubat 2018, Perşembe 17:26
Son dakika! Çukurca ve Şemdinli'de 3 askerimiz şehit düştü
İlk şehit haberi Hakkari Çukurca'dan geldi. Hain saldırıda sözleşmeli er Miraç Gürhan hayatını kaybetti. Ardından bir yürek yakan haber de Şemdinli'den geldi.
 

ÖNCE ÇUKURCA SONRA ŞEMDİNLİ


Hakkkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine  Kuzey Irak tarafından PKK ’lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.
 

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


Sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın şehit olduğu haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi'ndeki annesi Serpil Canbay ile Hidayet Mahallesi'nde oturan babası Yasin Gürhan'a askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı.


 

"ANLAMAZLAR"


Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kadeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan'ın, "Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü. 

Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın cenazesinin, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.



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