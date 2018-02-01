Son dakika! Çukurca ve Şemdinli'de 3 askerimiz şehit düştü

ÖNCE ÇUKURCA SONRA ŞEMDİNLİ

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

"ANLAMAZLAR"

Erdinç Şahin

İlk şehit haberi Hakkari Çukurca'dan geldi. Hain saldırıda sözleşmeli er Miraç Gürhan hayatını kaybetti. Ardından bir yürek yakan haber de Şemdinli'den geldi.Hakkkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK ’lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.'ın şehit olduğu haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi'ndeki annesiaskeri yetkililer tarafından verildi.Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı.Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kadeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan'ın, "Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü.Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın cenazesinin, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.