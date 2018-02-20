Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçileri Beştepe'de ağırladı. Bugünkü programda köyüne dönen ailelere verilecek 300 koyun projesinin detayları da belli oldu" />

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 koyun projesinin detaylarını açıkladı (Köyüne dönene 300 koyun)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçileri Beştepe'de ağırladı. Bugünkü programda köyüne dönen ailelere verilecek 300 koyun projesinin detayları da belli oldu

20 Şubat 2018, Salı 15:38
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 koyun projesinin detaylarını açıkladı (Köyüne dönene 300 koyun)
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizleri buluşturan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilere olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimiz 15 Temmuz'da dik bir duruş sergilediler. Çiftçilerimiz 15 Temmuz gecesi en ön safta mücadele ettiler. Vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna, kimi 1 yıllık hasadı, kimi traktörünü, kimi canını kimi de canından aziz bildiği evladını feda etti.


"YENİ PROJELERİ PAYLAŞACAĞIZ"


Bugün hem hasret gidermek hem de tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz yeni projeleri paylaşmak üzere biraradayız. Birazdan Türkiye'nin hayvancılık sektörüne faydası olacak müjdeleri duyuracağız. Açıklayacağımız yeni teşfiklerin yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.
 

"GÜÇLÜ TARIM, GÜÇLÜ EKONOMİ"


Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkanları ne kadar önemliyse tarım ve hayvancılıta kendi kendine yeterli olması da o derece şarttır. Ülkelerin yükselişi de batışı da tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamalıyız. Siz her dönem ilahı bir mucizeye şahit oluyorsunuz. Hayatında köye gitmemiş yer sofrasında bağdaş kurmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. 
 

ÇİFTÇİLERE MAZOT MÜJDESİ!


 Son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 13 milyar liraya çıkardık. Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.


300 KOYUN PROJESİNİN DETAYLARI NETLEŞTİ


Hayvan yetiştiriciliğini iyileştirmek için bugün önemli bir adım atıyoruz. Bu proje ile talep eden tarım kredi kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 küçükbaşa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz.  Hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz.  
 

KREDİNİN İLK İKİ YILI GERİ ÖDEMESİZ


Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılını geri ödemesiz yedi yılda bankaya ödüyor. Bu kıyağı da unutmayın ha! Üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, ürünlere alım garantisi veriyoruz. 


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