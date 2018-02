Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı

"BİZDEN TERÖRİSTLERE TESLİM OLMAMIZI İSTİYORLAR"



"DEAŞ İLE BİRLİK OLUP TÜRKİYE'YE CEPHE ALIYORLAR"



"OSMANLI TOKADI YEMEDİKLERİ AÇIK"



"HEPSİNİ İNLERE GÖMECEĞİZ"



"BİZİ ÜZEN İÇİMİZEKİ İHANET ŞEBEKELERİ"



"SENDE YÜREK VARSA 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ' DE"



"CHP'NİN BİR DE HDP ADINDA İKİZİ VAR"



"ÇOCUKLARI, KADINLARI KENDİMİZE CANLI KALKAN YAPMAYACAĞIZ"

Serap Belovacıklı

TBMM öyle sıradan bir kurum değildir. Burası Kurutuluş Savaşı'nı yönetmiş, Cumhuriyeti ilan etmiş, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına kahramanca çıkmıştır. Ülkemizin ihtiyacı olan her alanda örnek duruş sergileyen Gazi Meclisimizin tüm üyelerine milletim adına teşekkür ediyorum.Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Stratejik ortağımızın PYD/YPG'ye parasal destek kararı alması bizim de yapacaklarımızı etkileyecektir. Türkiye çadır devleti değildir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Böylesine ciddiyetsiz adımlar hiç bir netice getirmeyeceği sadece faillerini küçültür, seviyesiz hale getirir. Türkiye haklarının sonuna kadar takipçisidir. Afrin ne ise Ege'deki haklarımız da odur.Zeytin Dalı operasyonunun ne kadar önemli olduğu attığımız her adımda ortaya çıkyıor. Bu operasyonu yazın başlatmış olsaydık inşaatlarını yarım bulduklarımız birer kaleye dönüşecekti. Hala Türkiye'yi suçlayanlar bölgedeki tünellere her türü silahla techiz edilmiş teröristlere baksınlar. Tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını söyleyecek varsa onlara söyleyecek sözümü yoktur. Adeta bizden teröstlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir. NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm üyeler ABD ile eşittir. Ama sen YPG/PYD için terör örgütü değildir diyorsan, senin müttefikine saldırıyorsa senin buna karşı olman gerekir. Bunlar terör örgütü değildir diyorlar.Şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek, gerçekleri önüne koyacağız. Bu iş hakka hukuka uygun yürümek zorundadır. Kendilerine tehdit olarak düşündükleri örgütlerin tepelerine onbinlerce kilometre öteden gelip binenler Türkiye'nin sınırdaki oluşumlara sessiz kalmasına tepki gösteremez. Benim 911 kilometre sınırım var. Senin Suriye ile ne sınırın var? Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenenler DEAŞ ile bir olup Türkiye'ye karşı cephe alıyor. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, kime hangi imkanların sağlandığı teker teker tespit ediyoruz. Kimsenin artık DEAŞ bahanesini kullanma hakı yoktur. DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Tüm taraflardan maskelerinin indirip karşımıza çıkmalarını istiyoruz.Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin Osmanlı tokadı yemedikleri çok açıktır. Gördüğümüz her teröristi yok edeceğiz. Teröristlerin yanlarına ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoyuna yapmaları zor olacaktır. ABD halkına sesleniyorum; ABD'nin bütçesinden çıkan paralar halkın cebinden çıkan paralardır. Madem ki takke düştü kel göründü bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı gelmiştir. Son dönemde yaşadığımız gelişmeler bazı hakikatleri tüm açıklığıyla göstermeye yetiyor. Karşımızdaki teröristleri artık tanıyoruz. Bunların hepsinin parayla ihtiyaç duyulan herkesin kullandığı işi bitince başkasının kucağına bıraktığı zavallı yapılar olduğunu herkes biliyor. Birileri Türkiye'yi de paylaşım kavgasının parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur. Çocukluğumuzdan bu yana biz İstiklal Marşımızla büyüdük.Birileri masa başında hazırlanmış projelerini uygulamaya çalışıyor olabilir. Biz vatanımızın savunmasını yapıyoruz. Onlar dünyevi çıkarlarından vazgeçmezken biz nasıl olur da canımızdan aziz bildiğimiz vatananımızdan vazgeçeriz? Dün çukur eylemlerinde ardından Fırat Kalkanı'nda destan yazan kahramanlarımız bugün de ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. Bizim hepsini inlerine gömeceğimize inancımız tamdır. Bizim teröristleri üzerimize salanlarla başetme konusunda da kendimize güvenimiz tamdır.Bizi asıl üzen içimizdeki ihanet şebekeleridir. Bizi asıl yarlayan içimizdeki gafillerdir, kuklalardır. Ordumuzda, STK'larda yapılan tahribatı yedi düvel bir araya gelse yapamaz. Geçen her gün hainlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bölücü örgütün milletimize zarar vermek dışında yaptığı başka iş yoktur. 34 yıldır yakamızı bırakmıyor. Önce Irak'ta Kandil ve çevresinde yuvalanmıştı şimdi sınırlarımızın tamamını kapatmayı hedefliyor. Bir grup siyasetçi ise bunlara terör örgütü bile diyemiyor.Tüm milletimizin bazı gerçekleri bilmesi gerekiyor. Anamuhalefetin genel başkanı yardımcıları neler söylüyor. Zaten terör ögütünün uzantısı olan partinin temsilcileri neler konuşuyor. PKK terör örgütüdür diyememektedir Bay Kemal. Sende zerre kadar yürek varsa açıkça 'Bunlar terör örgütü' dersin. Utanmadan şahsımla ilgili söylüyor. El Nusra'ya terör örgütü dememişim. Son kongrede genel başkanı tarafından CHP PM'ye seçtirilen birisi var. Bu kişi "hayatta hiç bir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmez diyenlerden tiksinmediğim kadar" diyor. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Sadece sur içinde tarihi camileri bunların nasıl yıktığını biliyorum. Bunların eşi de yolsuzluktan görev alınan yardımcıları var terörist cenazelerinde. Kendisi Genel Başkan Yardımcılığına getiriliyor.Bu parti kendine çeki düzen vermek yerine terör örgütlerinin elinde oyuncağa dönüşüyor. CHP'nin HDP adında bir de ikizi var. Bu parti eskiden beri kongrelerinde İstiklal Marşı çaldırtmayan Türk bayrağı astırmayan bir fitne kazanıdır. Son kongrelerinde de benzer rezillikler yaşandı. Cezaevinde tutuklu eşbaşkanlarını göstermeye gayret edenler, terörist başının mesajını okuyanlar bu kongreyi illegal hale getirmiştir. Bu parti 'Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor' diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır.Siviller zarar görmesin diye kendi hayatını tehlikeye atan askerimiz karşısında gözyaşı dökmeyenin kalbi kurumuştur. Merhum İzzetbegoviç 'Biz savaşı övdüğümüz zaman değil düşmanlarımıza benzediğimiz zaman kaybederiz' diyor. Bu ülkede ne yazık ki düşmanlarımıza benzeyenler çok. Biz asla düşmanlarımıza benzemeyeceğiz. Çocukları, kadınları kendimize canlı kalkan yapmayacağız.