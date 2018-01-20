Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu fiilen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya'daki kongresinde konuşuyor. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı sınır güvenliğinin sağlanması için Türkiye'nin Afrin'e operasyona hazırlandığı bir dönemde ABD'den gelen çelişkili açıklamaları eleştiren Erdoğan, "Birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?



"AFRİN OPERASYONU FİİLEN BAŞLADI"

BAHÇELİ'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Adem Özdoğan

Rabiamızı anlamayanlar var. Kılıçdaroğlu anlamaz. Onun millet, bayrak vatan devlet diye bir derdi yok. O PKK'lı teröristlerle el ele kol kola varsın yürüyüş yapsın.O darbe gecesi kaçarak Bakırköy belediyesine sığınan birisi. Biz F-16’lar üzerimizden geçerken orada halkımızla milletimizle beraber ne yapacağımızın planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan izliyordu. Utanmadan ‘Tankların karşısına ben çıkarım’ diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul’a getirdiğin il başkanınla kim olduğun ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından kongrenin yapılacağı salona geçti.Siz bir şarkısınız. Allah yol arkadaşlığımızı daim etsin. Sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Dışarıda büyük bir katılım var. Onları selamlamadan geçemezdim. Kuruluşundan bu güne kadar vazife yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü oluşumun adı terör örgütüdür. Yok sınır muhafızlarıymış... Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, PYD'dir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve dünyayı kandırmak için kırk takla atıyorlar. Biri 'Ordu kuracağız' diyor. Biri 'Böyle amacımız yok' diyor. Öbürü 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Mürekkebi kurumadan 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Bunların birbirinden haberi yok. Üstelik bir de 'Bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor' diye güya üste çıkıyor.Onların ne dedikleri bizi ilgilendirmiyor. Sahada ne oluyor, ona bakıyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek.Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve onların büyüttükleri elemanları geliyor. Yine bunların hakkına bölgede çalışacak ortak deyince kiralık katil ordusundan ibaret olan PKK geliyor. Terör örgütüne güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili, " Ülkemiz milletimiz için hayırlı olsun Allah ordumuzu muvaffak etsin" açıklamasında bulundu.