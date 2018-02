Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi kuşatmasına geçilecek

"HAREKETE GEÇMEKTEN BAŞKA ÇARE GÖREMEDİK"



"VİDEO KAYITLARIYLA TEK TEK GÖSTERDİK"



"BU KITANIN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYORLAR"



"DÜNYA BUGÜN TERÖRİZMLE SINANIYOR"



"HEDEFİMİZ İŞSİZLİK ORANINI TEK HANELİ RAKAMA İNDİRMEK"



"6 BAKAN ARKADAŞIMIZ ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Serap Belovacıklı

32. gününe giren Zeytin Dalı Harekatında görev alan güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum Şu ana kadar 1715 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz operasyonda 32 şehidimiz var. Operasyonun yavaş ilerlediğini söyleyenler var. Biz orayı yakıp yıkmak için gitmedik. Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece terör örgütünün kimseyle pazarlık yapma imkanı kalmayacaktır. Türkiye'yi çevrelemeye kalkanlara bu işin kolay olmadığını göstermek zorundayız. Gerekirse alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek varlığımızı göstermek boynumuzu borcudur. Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bunu soranlar Batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihi kitaplarını okusunlar. Dedelerine sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin'e gelsinler.Zeytin Dalı harekatını gölgelemek için her türlü yalanı ortaya atıyorlar. Tüm vatandaşlarımızdan doğruları ortaya koyarak bu yalanları etkisiz hale getirmesini bekliyoruz. Yıllarca Suriye'deki terör örgütlerinden ülkemize yönelenlerin önlenmesini bekledik. Baktık ki azalacağı yerde artıyor. Artık harekete geçmekten başka çare göremedik. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bölgenin tamamındaki mücadelemiz sürecektir. Bizim olduğumuz yerde adalet vardır. Ülkemizin varlığından terör örgütleri ve onu destekleyen güçler rahatsızdır.Diplomasinin imkanlarını da ihmal etmiyoruz. Geçmişte verilen sözler ne kadar tutulmamış olsa da muhataplarımzla diyaloğu kesmemeye özen gösterdik. Bize terör örgütlerine silah vermiyoruz dendiğinde belgelediğimiz halde pişkinliklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Biz video kayıtlarıyla beraber bu tespitleri kendilerine tek tek gösterdik. Bunlar kimin askeri? Bunlar Batı'dan geldi. Sizin askeriniz. Hala yok diyorsunuz. İşte sizin tanklarınız sizin toplarınız. Bunlar burada zembille inmedi. Bunlar buraya 5 bin TIR'la taşındı. Geçtiğimiz günlerde çeşitli seviyelerde görüşme yapıldı. Bu görüşmeler sürecektir. Sahadaki operasyonumuzu da devam ettireceğiz.Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ruhani ile telefon görüşmem oldu. Diğer ülkelerin liderleriyle de bizzat görüşüyorum. Sözün gücünü en iyi biz biliriz. Türkiye çok yönlü bir politika izlemek mecburiyetindedir. Bir tarihi olarak da Orta Asya'lıyız. Avrupa da bizim yurdumuz olmuştur. Bu da bizim Avrupalı olduğumuzu gösterir. Bugün bizi her kim 'sizin burada ne işiniz var' diye eleştiriyorsa bizim orada olmamız şarttır. Son dönemde Avrupa ülkelerinde artan İslam ve Türk düşmanlığının gerisinde bu kıtanın yükselişinden duyulan korku vardır. Düşman oklarının onlara yöneliyor olması Avrupa değerlerinin içinin hızla boşaldığına işaret ediyor. Biz kardeşlerimizi Avrupa'ya gönderirken gittikleri ülkeye emanet etmiştik. Bu vatandaşlarımızın Avrupa'da herkese tanınan çalışma, ibadet, kültür haklarıın kullanmalarından daha tabi bir şey olamaz. Fakat gün geçmiyor oradaki kardeşlerimizin ibadethaneleri, okulları kundaklanmasın. Dünyanın her köşesindeki vatandaşımız müsterih olsunlar. Arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır ve olacaktır.Dün faşizm komünizmle sınanan dünya bugün terörizmle sınanıyor. Dünya bu sınavı başarıyla veremiyor. Sergiledikleri ikircikli politika artık gizlenemez hale gelmiştir. Terör örgütünün üzerinde imaj çalışması yaparak gerçekleri gizlediklerini sananlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Dünya üzerinde böylesine ikiyüzlü bir devletle yürüyecek ortak bir devlet kalır mı orası bilinmez. Sınırlarımız boyunca musallat edilen terör örgütleriyle başeder hepsinin hakkından geliriz. Bu terör örgütleri faaliyetlerini başka yerlere genişlettiklerinde işin rengi değişecektir. Biz ikaz görevimizi yerine getiriyor dostlarımızı uyarıyoruz. Bugün terörizme kucak açmayın ki yarın kendinize saklanacak yer aramayın. Türkiye'nin terörle mücadelesi artarak sürecek ve mutlaka zaferle neticelenecektir.Bu mücadelede çok şehit verdik. Fırat Kalkanı'ndan 72 şehit verdik. Zeytin Dalı'nda 32 şehidimiz var ama ÖSO'dan da 60'ı aşkın şehidimiz var. Milletimizde bu dirayet olduğu müddetçe bu ülkenin bileğini bükecek bir terör örgütü tanımıyoruz. Bütün bu güvelik meseleleriyle uğraşırken ülkemizin sıkıntılarını da ihmal etmiyoruz. Türkiye'nin 2014'e kadar yakaladığı büyüme performansı arka arkaya yaşadığımız hadiselerle gölegelenir olmuştu. Ardından yükselmemiz tüm dünyaya ciddi mesajlar vermiştir. 2007'den 2017'ye kadar iş gücümüze 9,5 milyon kişi ilave olurken istihdamda 8,3 milyonluk artış sağladık. Şimdi hedefimiz bu sayıyı artırmak işsizlik oranını yeniden tek haneli rakamlara indirmek. İlk kampanyada artı 1 demiştik şimdi 2 diyerek iddialı bir kampanya başlattık. Yakında ülkemizde çalışacak eleman bulma sıkıntısı yaşanacaktır.Girişimci müracaatını bir yere yapacak, orası diğer başvuruları ve bilgi akışını doğrudan sağlayacak. AK Parti kurulduğu günden beri bu millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin yanında olmuştur.Hepsi de masum olan çocuklarımız Rabbimizin emanetidir. Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehlikeden korunması bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberleri bu sorumluluklarla ilgili düşünmeye yöneltmelidir. Çocuklara yönelik bu alçaklıklar alenen izmihlaldir toplumumuz çöküşe götürecek dinamittir alçaklıktır. Asla kayıtsız kalamayız. Dün Bakanlar Kurulu toplantımızda konuyu etraflıca ele aldık. Dün Beştepe'deki Bakanlar Kurulu'nda detaylı şekilde ele aldık. Konuyla ilgili 6 Bakan arkadaşımız çalışmaya başladı. Bu heyet geliştirecekleri çözüm tekliflerini getirecekler. Meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekar görüşüp yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler atılacaktır. Bu tür konuların beklemeye tahammülü yoktur. Bu tür suçları işleyenlerin kesinlikle infaz sistemindeki tüm indirimlerin dışında tutulması şarttır. Bu bir insanı öldürmekle aynıdır böyle bilinsin.