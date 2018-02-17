Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da halka seslendi



"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNSÜN İSTİYORUZ"



"SENİN DEVLETİN PENSİLVANYA MI?"

Serap Belovacıklı

, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Afyonkarahisar'a gitti. Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelin alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz.Tarihte görülmemiş yatırımları bu dönemde yaptık. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardır. 2013'te borcu bitirdik. Sıfırladık. Onlar bizde borç istedi. Ben de arkadaşlara dedim' Verin.' Bizim şu anda IMF ile derdimiz yok.Göreve geldiğimizde 25 tane havalimanımız vardır şimdi 57 havalimanımız var.Neymiş paralel devletmiş. FETÖ senin devletin Pensilvanya mı? Sen adamlarını al Pensilvanya'da yaşa. Bunlar bedelini ödüyorlar. Bazıları bize geliyorlar, acınası haller yapıyorlar, 'Benim oğlumun suçu yok' diyorlar. Türkiye yargı devleti. Zaten çıkar. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar millete zulmettiler. Parçaladılar böldüler sonra da kaçıp gittiler. Gelemiyorsun, niye? Korkaksın, korkak. Suçlusun. Korkaklar zafer anıtı dikemezler.