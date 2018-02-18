Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuşuyor



İKİ SABRİ TANIDIM...

Yusuf Cevahir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Ankara İl Kongresi'ndeki konuşmasından satırbaşları şöyle:Değerli Ankaralılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Ankara'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum.Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Ankara teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.Ankara 16 Nisan halk oylamasında yüzde 49 ile beklentilerimizin altında kalmıştı, inşallah yeni dönemde Ankara çok daha yüksek oranla AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne destek olacaktır.Türkiye yürürken AK Parti'nin Ankara'da yerinde saymasını asla kabul edemeyiz. Ankara, 2019'da şöyle yeri göğü inletecek oranlarla AK Parti bayrağını en yükseğe dikmeye hazır mıyız?Ankara, 2019'da büyükşehri ile, ilçeleri ile yeni bir heyecanla mahalli idareler reformu yapmaya hazır mıyız? Ankara, Türkiye'nin başkentini heyecan bakımından, oy oranı bakımından AK Parti'nin de zirvesine çıkarmaya hazır mıyız?Sizin bu heyecanınız, dostlarımızın yüreğini ferahlatırken, düşmanlarımızın yüreğine de korku salıyor. Rabbim bu ülkenin ve milletin huzuru, güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun.Şimdi de kahraman askerlerimiz işte önce Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da, ani Fırat Kalkanı Harekatı'nda, şimdi de Afrin'de, İdlib'de, Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor.Kararı verdiğimiz anda önce ben sonra da çağrıyı yapacağız, hep birlikte yürüyeceğiz.Kararı verdiğimiz anda önce ben sonra da çağrıyı yapacağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Zaten sen yürümezsen, millet arkandan yürür mü? Beraber yürüyeceğiz. Siz 15 Temmuz'da çağrımıza, meydanlara yürüyerek bu cevabı verdiniz. Sadece Külliye'nin etrafında 29 şehidimiz oldu. 36 gazimiz oldu. O yürekler varya, 251 şehit, 2193 gazi bu FETÖ denilen alçağı ve onun izleyenlerine bu ülkeyi dar etti. F-16'lar, helikopterler, tank, top vardı. Ama İstiklal Marşı'nda ne diyor? Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın...Dün akşam bir gazimizin evine gittim ve bu gazimiz 15 Temmuz köprüsünde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş ve 32 yaşında bir genç kardeşimiz. Bir tane yavrusu var. Çok da cefakar bir eşi var. 46 kez ameliyat olmuş. Şimdi salı günü ayağını dizden alta kesecekler. Düşündüm düşündüm artık başka çare yok. İki Sabri tanıdım, birisi bu Sabri. Birisi de kendini tankın altına atan Sabri...