Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklını Pensilvanya'ya kiraya vermişsen profesör de olsan hiçsin

"Şahsımın mezuniyetinden 1 yıl sonra adını alan üniversitemiz 84 bin üzerinde öğrenci ile ülkemizin önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında mümtaz bir yere sahiptir.Bir mezunu olarak üniversitemize gereken desteği hep verdim. Türkiye'nin dünyanın en yiyi 500 üniversitesi listesine onlarca kurumla girmesi lazım. Maltepe bittiği andan itibaren Marmara Üniversitesi ilkler listesinde yerini alacaktır.Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmesi nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Biz iktidara geldiğimizde binlerce öğrencinin üniversiteye girmek için sırada beklediği bir durum vardı. FETÖ dershaneleriyle en parlak öğrencileri devşirebileceği bir zemin bulmuştu. Yıllar boyunca hükümet değişikliklerinde göreve gelen Milli Eğitim Bakanına 'Dershaneleri kapatın' dedim. Allem edildi kallem edildi kapatılmadı. Nabi Avcı hocamızla konuyu çözdük. FETÖ bu illeitn çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gasp etmiştir bu ümmeti parçalamıştır.Üniversite harçlarını kaldırdık. Talep eden her öğrenciye 470 lira burs verdik. Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Ben hocalarımızda artık bu kararlılığı görüyorum. Türkiye'de artık imkan, para, kaynak sorunu yoktur.Türkiye artık halka rağmen halk için mücadele edenlerin tasallutu arasında kalmıştır. Üniversitelerimiz de bu kurumlardan biri olmuştur. Benim oyum ile çobanın oyu bir olabilir mi denilen bir yerde demokrasiden söz edilemez.Siz zihninizi belli idolojilerin emrine vermişseniz bilim adamı sıfatınızı kaybetmişsiniz demektir. Pensilvanya'nın her yönü cehalet kokan bir adamın emrine vermişsen profesör de olsan bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazılan bir tabelanın anlamı yoktur. Ben aklını bu tür adamların emrine kiraya verenler için söylüyorum. Bizim isteğimiz farklılıklara saygıdan uaklaşılmadan hareket edilmesidir. Cumhuriyet tarihinde bilimle araştırmayla geliştirmeyle en yakından ilgilenen Başbakan ve Cumhurbaşkanının ben şahsım olduğunu iddai ediyorum. Olmaya da devam edeceğim. Bugün Türkiey'de artık Yükseköğpretimin hoca, bina sorunlarını değil de kalite meselesini tartışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde de ifade ettim. Dünyadaki tüm önemli üniversiteler ülkeleriyle sahip oldukları bağlar sayesinde bu konuma gelmişlerdir. Bizim isteğimiz de budur. Dünyanın en eski ve köklü bilim yuvalarına ev sahipliği yapmı ülkemize yakışan çok sayıda üniversiteye sahip olmaktır.Yardımcı doçentlikle ilgili çeşitli şikayetler vardı biliyorsunuz. Dinlediğimde ben de tatmin olmazdım. Bunun bir aldatmaca olduğunu da bilirdim. Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu bilirdim. Biz bu ara öyle bir adım atalım ki bu ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçişi sağlayalım dedik. YÖK başkanımıza bu talimatı verdik. İnşallah büyük ihtimalle haftaya parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu çözeceğiz. Artık yardımcı doçentlik olmayacak inşallah.Ülkemizin verdiği çok yönlü mücadelede akademinin desteği olmazsa olmaz mesafesindedir. Batı ülkelerinin gerçekleştirici ülkelerinin itici gücü hep bilim dünyası olmuştur. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada çok büyük mücadeleler veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine giden yolda çok daha fazla destek bekliyoruz."