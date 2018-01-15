Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya çok sert çıktı

Afrin operasyonuyla ilgili dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmalarını işaret ederek şunları söyledi: Türkiye artık yenrini konumunu bilsin diyorlar. Biz Türkiye'yiz çadır milleti değiliz. Bu millet tarih yazmış bir millet. Şimdi affedersin kıçı kirli bazıları bize sınırda tehdit sallıyor. Kusura bakmasınlar YPG, DEAŞ'mış... Topunuz gelin. Ne olursa olsun tepenize ineceğiz.



"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"



"KIÇI KİRLİ BAZILAR BİZE TEHDİT SALLIYOR"



"ESKİDEN BERİ GÖNLÜM RAZI OLMADI"



"DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULDUK"



"BİZE DÜŞEN DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR"

Serap Belovacıklı

Elektrik bakımından katkıda bulunan bir tesise sahip olmuş oluyoruz. Tüm bu tesislerin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.Ülke ve millet olarak 15 Temmuz gecesi merkezi şuradaki hava üssü olan hain bir darbe girişimiyle karşı karlıya kaldık. Hedeflerinden biri ekonomimizdi. Darbe başarılı olmasa da Türk ekonomisini yerle yeksan etmek isteneler hemen harekete geçti. Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da dimdik bir duruş sergiledi. Ankara'da darbecilerin en çok kan döktüğü yerlerden biri de Kazan'dır. Türk milleti darbe gecesinden sonraki 2 hafta içinde 20 milyar dolarlık dövizi bozdurup Türk lirasına geçerek saldırının ekonomik ayağını da çökertmiştir. 2017'de 157 milyar dolarlık ihracat rakamıyla artık geleceğe çok daha güvenli bakıyoruz.Döviz rezervlerimiz 110-120 milyar dolar arasında gidip geliyor. 23,5 milyar dolar IMF borcuyla teslim aldık ülkeyi. Borcu sıfırladık. IMF bizden borç ister hale geldi. Bu malum gelişmelerden sonra bir düşüş yaşadık. Ama hedef biz yeniden o 138'i de yakalayacağız 150 milyar dolara da ulaşacağız. Türkiye eski Türkiye değil artık yeni Türkiye var.Geziydi,17/25 Aralık'tı, Çukur eylemleri, darbeydi derken bugünlere geldik. Suriye'de, Irak'ta tüm Kuzey hattında yaşananların hiç biri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bazıları bize bazı akıllar veriyor. Türkiye artık yenrini konumunu bilsin diyorlar. Biz Türkiye'yiz çadır milleti değiliz. Bu millet tarih yazmış bir millet. Şimdi affedersin kıçı kirli bazıları bize sınırda tehdit sallıyor. Kusura bakmasınlar YPG, DEAŞ'mış... Topunuz gelin. Ne olursa olsun tepenize ineceğiz. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Eğer stratejik ortaksak bunu biizmle yapmak zorundasınız. Terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez. Dediğimiz noktaya gelecekler. Biz kendi kararımızı verdik. Operasyonlar devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar.Genç bir nesil en önemli zenginliktir. Bütün gücümüzü oradan alacağız. İnsanın içinde olmadığı ekonomi hiç bir zaman güç değildir. Ekonomide emek, istihdam tüm bunlar insanın türevidir. Tüketim orada, üretim orada...Öyleyse neye ihtiyacımız var? İnsana.Bunu başarmamız lazım. Madenlerimizin ham halleriyle satılmasına eskiden beri hiç gönlüm razı olmadı. Ama ihraç edildi. Ondan sonra oradan onları işlenmiş olarak almışızdır. Madenciliğimizle ilgili teknolojilere büyük önem veriyoruz.Türkiye'ye yüzbinlerce otomobil satan ama tek kuruşluk yatırım yapmayanlara bu ülkenin neler yapabileceğini göstereceğiz. Otomobil pazarında en son teknolojiyle kısa sürede önemli bir yere gelebileceğimize inanıyorum. Savunma Sanayii'nde bunu yapabileceğimizi gösterdik. Geçtiğimiz 15 yılda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bir çok alanda dışa bağımlılıktan kurtulduk. Tabi bu noktaya gelmek kolay olmadı.Önümüze akla hayale gelemeyecek engeller çıkartıldı. Atılan imzalardan geri dönülmesinden başta olmayan nice konunu önümüze çıkartılması gibi pek çok sorunu çözmek zorunda kaldık.Sizler de görüyorsunuz. Müttefikimiz dediğimiz ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımı boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Bunun Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Şimdi artık Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuşsun. Eee...4 Bin 800 dolusu silah göndermiş. ne gönderrirsen gönder. 30 bin kişilik ordu orada seni temsil edemeyecek stratejik ortağının karşısında rezil rüsva olacaksın. Biz tüm müttefiklerimize şunu söyledik; katil sürüsüyle aramıza girmeyin. TSK Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. Bu böyle bilinsin. Eğer Amerika bu canilerle geleceğini kurmak istiyorsa kendi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ülkemizde kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.