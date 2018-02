Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiç bir yazılımı dışarıdan almayacağız

"BÜYÜKŞEHİR KONGRELERİNE BAŞLIYORUZ"



"59 YIL SONRA İLK TEMAS"



"TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK BEKLEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK"



"ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİN YANINDAYIZ"



"UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR"



"ARTIK HİÇ BİR ÜLKE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ SORGULAYAMAYACAK"



"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİNE YAKLAŞIYOR"



"NİYE HALA BURADASIN?"

Serap Belovacıklı

Şu dönemde projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen 1 vidanın dahi yeri geldiğinde şantaj malzemesi haline dönüştürülldüğünü gördük. Cumhubaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı tecrübe yaşadık. Diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok tahmin edersiniz. Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.Savunma Sanayii sektöründe çalışan personelimizden çok daha büyük başarıları bekeldiğimi ifade etmek istiyorum.AK Parti gençlik kollarının bir buçuk milyonu bulan üye sayısı ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından fazladır. Geçtiğimiz 15 yılda eğitimde, sporda, sosyal kültürel alanda yaptıklarımız hayalimiz olan gençliği yetiştirme konusunda bize gereken altyapıyı hazırlamıştır.Haftasonu Bitlis ve Batman il kongrelerinden adeta birer miting yaptık. Milletimizin bizden beklentileri yükselmiştir. Düne kadar sadece, yol, su, konut isteyen şehirlerimiz bugün dünya çapında projelerin hayata geçirileceği konuları dile getiriyor. Her gibi çok önemli projelerin şehirlerimiz tarafından sahiplenilmesi geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Önümüzdeki hafta büyükşehirlerin kongrelerine başlıyoruz.Önceki akşam başlayan başarılı bir Vatikan ve İtalya ziyaretimiz oldu. Bu ziyaret 59 yıldır gerçekleştirilen ilk temas olması bakımından da önemlidir. Her iki taraf için de faydalı olduğuna inandığım bir görüşme gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere bölgesel meseleleri hakkında fikir teatisinde bulunduğumuz Sayın Papa'nın ilişkilerimize önem verdiğini gördük. İslamafobi konusunda kendilerinin takınacağı tavrı konuşma fırsatı bulduk. Kudüs meselesinde ABD adetas BM genel kurulunda reddedilmiştir. Aynı şekilde Ermeniler konusunda hassasiyetimizi ifade etme fırsatı bulduk. Papa'nın bu konuda oldukça ılımlı bir yaklaşım içinde olduğunu ifade etmek isterim.AB üyelik sürecinden Libya, Suriye, Irak Kıbrıs meselesine kadar pek çok konuyu İtalya ile ele aldık. Terörle mücadele konusunda İtalya'dan destek beklediğimizi kendilerine ifade ettik. İlişkilerimizi inşallah geliştireceğiz. İtalya seyahatimizin son programı olarak önde gelen firmaların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdik. İtalyan firmanlarının ülkemize ilgilerinin artarak sürdüğünü kendilerinden dinledim. Her bakımdan olumlu bir seyahat olmasından da çok memnunum.20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı operasyonu başarıyla sürüyor. Kaybettiğimiz sivil vatandaşların ve şehitlerin acısını unutmuyoruz. İnancımıza göre şehitler olmaz, onlar diridirler biz kendilerini göremeyiz. Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızla bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız. Aynı şekilde gazilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Kimse bu ülkede ezanları susturamaz sınırlarımızın ötesinden bizi tehdit edemez.Eğer kutsallarına sahip çıkacak cesareti yoksa bir topluluk nasıl millet olabilir? Biz binlerce yıllık bir milletiz. Biz dünyanın sayılı milletlerinden biriyiz. Türkiye'yi topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar kimin eşkiya sürüsü kimin gerçekten devlet olduğunu görmeye başladılar. Biz sabırlı bir millet ve devletiz. Fedakarlıkta üstümüze yoktur. Son 2 asrı fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, diplomatik sahekarlıkla 5 milyon metrekara alanımız talan edildi. 780 metrekara alan kaldı anlaşılan o ki bu da fazla geliyor. Uyuyan devi uyandırdılar. Türk milleti üzerinden tozları silkeliyor, yepyeni bir döneme ilerliyor.Büyük iddia sahibi olmak çok çalışmayı gerektirir. Bugün askerlerimiz cesaretle bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye'ye inançları yatıyor Can tatlıdır. Evlatlarımız can siperane bir mücadele yürütürken bize mesaj veriyorlar. Tüm milletimiz için daha güçlü bir Türkiye'yi üretmekle sorumludur. Yapacak çok işimiz çok projemiz var. Bugün Türkiye herhangi bir hususta kararlı bir irade ortaya koyuyorsa gerisinde bunu hayata geçireceği inancı vardır. Ekonomide, diplomaside Zeytin Dalı'nda bunu ispat ettik. Artık hiç bir ülke Türkiye'nin gücünü sorgulayamayacak hale gelmiştir.Şu anda Afrin harekatından etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bina doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin inancı var onlar peygamberimize doğru yürüyorlar. Bizm şehitlerimiz Rabbimizin müjdesine de yürüyor.'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın?Sizin Türkiye'ye yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz.Biz inşaatları yapalım destek verin dedim. Trump'a da Obama'ya da söyledim. Ama biz şu ana kadar 30 milyar dolar yatırım yaptık Bay Kemal anlamasa da.