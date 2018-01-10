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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

10 Ocak 2018, Çarşamba 16:48
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında 16:05'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Bundan sonraki süreçte beraber adım atılması yönünde görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Bahçeli de 2019'da aday göstermeyeceklerini ve kendisini destekleyeceklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki diyalog, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'daki düzenlenen miting ile başlamıştı.


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