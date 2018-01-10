Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
arasında 16:05'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Bundan sonraki süreçte beraber adım atılması yönünde görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Bahçeli de 2019'da aday göstermeyeceklerini ve kendisini destekleyeceklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
arasındaki diyalog, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'daki düzenlenen miting ile başlamıştı.
Serap Belovacıklı