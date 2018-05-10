Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici ile açıklama yaptı

Serap Belovacıklı

ile görüşmek için BBP Genel Merkezi'ne geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı parti binası önündeve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan,ile birlikte geldiği BBP Genel Merkezi'nde parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.Oluşturduğumuz ittifakta müşterek bir gayretin içinde olacağız. Önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz bunları görüşme fırsatımız oldu. Görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir plan programla kampanyayı sürdüreceğiz.Ben de sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için teşekkür ediyorum. 24 Haziranda iki seçim yapıalcak.Cumhur İttifakı'nın tek adayı Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Maksimium düzeyde Meclis'te de temsilin sağlanacağına inanıyoruz. Sadece bu ülkede değil Bütün mazlum milletlerin gözü Türkiye'de.