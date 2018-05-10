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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici ile açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici ile görüşmek için BBP Genel Merkezi'ne geldi. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. 

10 Mayıs 2018, Perşembe 12:52
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici ile açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici ile görüşmek için BBP Genel Merkezi'ne geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP Genel Merkezi'nde parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. 



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Oluşturduğumuz ittifakta müşterek bir gayretin içinde olacağız. Önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz bunları görüşme fırsatımız oldu. Görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir plan programla kampanyayı sürdüreceğiz. 

Destici şunları söyledi:

Ben de sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için teşekkür ediyorum. 24 Haziranda iki seçim yapıalcak.Cumhur İttifakı'nın tek adayı Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Maksimium düzeyde Meclis'te de temsilin sağlanacağına inanıyoruz. Sadece bu ülkede değil Bütün mazlum milletlerin gözü Türkiye'de.






 


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