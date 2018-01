Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de muhtarlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin "Milli ve yerli olan herkesle birlikte hareket ederiz. Milli bir mutabakat olacak" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya gelmişti.

İşte Erdoğan'ın 43. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan satır başları:

MUHTARLARA MÜJDE!



"GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"



MENDERES'İN İDAMI



MUHTARLARIN YURT DIŞINA GÖTÜRÜLMESİ



AMERİKA'YA: BÖYLE ORTAKLIK OLUR MU?



"BENİM KURMAY SUBAYIM DA AYRI BİR CAMBAZ"

Yaşar Can

Bugün size yeni bir müjdem var. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması kararı aldık. Kaymakamlar toplantısının ardından bunu görüştük ve kararını aldık. Hazine arazileri valilliklere ve kaymakamlıklara verilecek. Onlar da bunu inşa edecekler. İçişleri Bakanlığı şahsında valilikler bu binaları inşa edecek. Mevcut 50 bin 256 muhtarlığımızdan 17 bin muhtarlığımızın belediyeler tarafından hali hazırda yapılmış binaları var.Türkiye elindeki tüm imkanları en üst düzeyde değerlendirmek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye bir çadır devleti değildir. Güçlü bir ülkeyiz. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı kendini milletten üstün gören bir zihniyet tarafından yıllarca yönetilmiş olmasıdır. Tek parti döneminde tarihimize kültürümüze savaş açarak adeta manevi bir yıkım peşine düşmüştür. Milletimiz bulduğu her fırsatta bu zihniyetten kurtulmanın yollarını aramıştır. Tüm baskılara, tehditlere, hukuksuzluklara rağmen 1950'de sandıktan çıkan irade üstün gelmiştir.1960 darbesi sandıktan çıkan iradeye tahammülsüzlüğün adıdır. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarını gerçekten gülünç, çocukların bile inanmayacağı delillerle idama götürenlere bu millet hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir.2002'beri devam ettirdiğimiz istikrar ile Türkiye'yi bugünlere getirdik. 15 yıla baktığımız zaman inanın bu dönem kolay geçmedi. İktidarımızın ilk yıllarında vesayet güçlerinin o kadar çok saldırısına maruz kaldık ki inanın tahammülü bile çok zordu ama dayandık.Şimdi siz kendi evinizdesiniz ama daha önce cumhur kendi evine gelemiyordu. Biz buralara selam dahi veremezdik derlerdi. Türkiye 2011 seçimlerinden sonra tarihinin en büyük yatırım dönemine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı içerisinde bulduk. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağırılması, eğer kendisi gitseydi bir sonraki hedefin kim olduğu belliydi. Düşünebiliyor musunuz ülkede kim kimle neyin mücadelesi veriyordu. O günün FETÖ yargısı ile bu mücadeleyi verdik. Bakıyorsunuz emniyetin içinde FETÖ'nün de kendi temsilcileri vardı.Müsteşarı teslim alacak ardından sıra oraya gelecekti. Ama onlar şunu bilmiyordu, fırsat bulurda İspanya'nın Endülüs Sarayı'na gitmek nasip olursa hatta İçişleri Bakanı'mız da burda grup grup muhtarlarımızı götürmek iyi olur. El Hamra sarayında kubbede bir ayet yazar Allah'tan başka galip yoktur yazıyordu. Hala da yazıyor. Muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Talimatı verelim İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve THY ortak işbirliği ile muhtarlarımızı böyle önemli yerlere götürelim. Muhtarlarımızın bir dünya turu gibi, bu batıda olacak, bunu başarmış olacaklar. ı. Siz Kudüs'e giderseniz birileri ürker. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik, Kudüs de bunun içinde olabilir. Paket tur gerçekleştirilebilir.Nereden en ufak bir yanlışlık oluyorsa bir tehdit geliyorsa F-16 oluruz, inlerine kadar gireriz ve giriyoruz. Tek terörist kalmayacak bu ülkede. Aynı şey FETÖ için de geçerli. Bazen anneler geliyor 'benim evladım suçsuz' diyor. Kusura bakma, demek ki bir şeylere karışmış. Bunlarda her numara var. Bunların ağası da örgütün başı da Pensilvanya'da onun arkasında da Amerika var. Müslüman yılan deliğinden bir kere sokulur, ikinci defa hayır. Böyle stratejik ortaklık olmaz. Bir taraftan ortağız diyeceksin Suriye'nin kuzeyinde 4 bini aşkın TIR'la silahlandırma yapacaksın. PKK'nın yan kuruluşlarına silah veriyor. Bunu anlatıyoruz bizi değil, onların başındakileri dinliyorsun. Böyle ortaklık olur mu?Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş. Bunlar her şeyi yapar. Biz kuyumcu hassasiyeti ile bunları da birer birer ayrıştırarak suçluları hak ettikleri cezalara çarptırmak suretiyle mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağız. Çünkü bizim başka ülkemiz, başka vatanımız, başka milletimiz yok.Türkiye hiç kimsenin kendi ülkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet değildir. Amerika'nın tutarszız politikalarını makasına getirilecek ülke hiç değildir. Artık karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne de Cumhuriyet'in çömez devleti yok. Artık karşınızda 2023 hedeflerine kilitlenmiş bir millet var. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Bunu 15 Temmuz'da gördük.