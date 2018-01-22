Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"OLAY KÜRT KORİDORU DEĞİL, TERÖR KORİDORU"



"1 ŞEHİDİMİZ VAR, BEDELİNİ ÇOK ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"



"AFRİN OPERASYONUNA VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMI DESTEK VERİYOR"

"FAZLA SÜRMESİN DİYORLAR! SORUYORUM..."



"YARIN BU SİLAHLAR ONLARI GÖNDEREN ÜLKELERE DE DÖNECEKTİR"

Adem Özdoğan

Ankara, hepsi de geleceğin sektörü olan alanlarda iyi bir damar yakalamış durumda. Hele hele savunma sanayii alanında. Ankara'nın sanayi ve ticaretin de başkenti olma vasfını güçlendireceğinize inaniyorum. Başkent sanayimizin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi saygı ile kaybettiklerimizi de rahmetle yadediyorum.Bazı yazar-çizerler bizim bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılıyor olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyor. Şunu çok açık ve net söylüyorum; Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Olay Kürt koridoru da değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselemizdir. Böyle bir anlayışı böyle bir yazıyı yazanda gerçekten bu ülkede mürekkep yalamış hele hele askerin içinde görev almış birileri de olunca bu bizi ciddi manada üzer.Kuzey Suriye'de bize karşı tacizler var. Havan saldırısında 1 şehidimiz var. Böyle bir mücadele içerisinde şehidimiz ve gazilerimiz de olacak ama karşılıksız da kalmayacak. Bedelini çok çok ağır ödüyorlar. Afrin'den geri adım atmak yok. Rus dostlarımızla konuştuk, Amerika ile de konuştuk. Ama biz Amerika'yı bir şeye ikna edemedik. Biz dedik ki siz DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütü ile yapıyorsunuz. PYD, PKK gibi terör örgütleriyle yapıyorsunuz. Gelin beraber yapalım biz buna varız dedik. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu buna yeterli değil. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor. Fakat dinlemediler. Amerika'nın Suriye'de 20 kadar üssü var bunları halkımın bilmesi lazım. 2 bin kadar kargo uçağıyla bölgeye silah taşıdılar.Tüm dünyaya ilan ediyorum. Ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonların ardından bizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine dönme imkanını bulacak. Bu açık gerçeğe rağmen Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi Suriye halkı değil. Suriyelilerin çektiği acılar başkalarının umrunda olmayabilir ama bizim umrumuzda. Çünkü hepsi bizim kardeşimizdir. Tarih de bunun şahididir. Bize en büyük teşekkür Afrin'deki kardeşlerimizden gelecektir. Afrin operasyonumuza vatandaşlarımızın tamamı çok büyük destek veriyor.Fazla sürmesin diyorlar. Amerika'ya soruyorum. Afganistan'da sizin süreniz bitmedi mi ne zaman belli olacak mı o? Biz iktidara gelmemiştiniz Irak'taydınız hala Irak'tasınız. Bizim orada durmaya merakımız yok. Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Ne zaman iş biterse çekilmesini biliriz. Bunun içinde birilerinden icazet almamıza gerek yok. Bölgenin gerçek sahibi olan kardeşlerimizin huzur ve güven içerisinde yaşabilecekleri bir yaşam alanı için çalışmalara başlanacaktır.Biz bunlardan parayla bu silahları istedik vermediler. Ama terör örgütüne ücretsiz veriyorlar. Nasıl oluyor da biz stratejik müttefik olabiliyoruz. Yarın bu silahlar, onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın hangi Avrupa ya da Amerika'da bir şehiri vuracağını kimse bilemez. Terör böyledir.